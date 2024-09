У Binance стався витік даних 13 млн користувачів

Незважаючи на посилені заходи безпеки Binance, нещодавнє повідомлення на форумі в даркнеті від зловмисника викликало тривогу

У пості стверджувалося, що стався витік особистої інформації майже 13 млн користувачів Binance, включаючи імена, електронні адреси, номери телефонів та адреси проживання.

🚨 12.8M Binance User Data Allegedly Leaked on a Dark Web Forum

According to the post, the leaked data includes personally identifiable information (PII) such as last names, first names, email addresses, phone numbers, birthdays, residential addresses, zip codes, and secondary… pic.twitter.com/kRBviaOOca

— Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) September 23, 2024