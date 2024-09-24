У Binance стався витік даних 13 млн користувачів

Незважаючи на посилені заходи безпеки Binance, нещодавнє повідомлення на форумі в даркнеті від зловмисника викликало тривогу

У пості стверджувалося, що стався витік особистої інформації майже 13 млн користувачів Binance, включаючи імена, електронні адреси, номери телефонів та адреси проживання.

🚨 12.8M Binance User Data Allegedly Leaked on a Dark Web Forum According to the post, the leaked data includes personally identifiable information (PII) such as last names, first names, email addresses, phone numbers, birthdays, residential addresses, zip codes, and secondary… pic.twitter.com/kRBviaOOca — Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb) September 23, 2024

Це викликає занепокоєння, оскільки, хоча витік не був офіційно підтверджений владою або Binance, можливість такого витоку посилила занепокоєння щодо фішингових атак та інших форм соціальної інженерії, спрямованих на користувачів.

За ймовірним витоком стоїть кіберзлочинне угрупування «Greavys». Кіберзлочинне угрупування «Greavys», відоме своєю історією фішингових атак, за повідомленнями, продає дані в дакнеті. Покупцям пропонують інформацію або блоками, або повністю через додаток Telegram.

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Цей інцидент підкреслює зростаючу загрозу кібератак на криптовалютні платформи, оскільки популярність цифрових активів зростає. Витонченість цих атак постійно зростає, а потенційний витік підкреслює нагальну потребу в посиленні заходів кібербезпеки.

Хоча повний обсяг витоку залишається незрозумілим, користувачам Binance рекомендується зберігати обережність, вживати превентивних заходів, таких як двофакторна автентифікація, і стежити за подальшим розвитком подій.

Binance заперечує звинувачення у витоку даних.

Представник Binance заявив: «Наша команда безпеки розглянула ці заяви, і ми можемо підтвердити, що це не витік даних Binance».

Незважаючи на спростування, криптовалютна спільнота продовжує уважно стежити за ситуацією, очікуючи на подальші новини.

Нагадаємо, що Чанпену Чжао довічно заборонили керувати Binance. Binance довічно заборонив колишньому генеральному директору Чанпену Чжао керувати компанією, але він все одно матиме вплив на її діяльність як мажоритарний акціонер.

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За матеріалами: Crypto News Flash.