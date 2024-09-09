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Bybit та Binance отримали дозвіл на повну криптоліцензію в Казахстані

09.09.2024 9:40
Дарія Шуть
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Після отримання повної ліцензії криптобіржі Binance та Bybit пропонуватимуть у Казахстані різні продукти та послуги, пов’язані з цифровими активами

Bybit та Binance отримали дозвіл на повну криптоліцензію в Казахстані

Фото: freepik.com

Криптовалютна біржа Bybit оголосила про схвалення на отримання повної регуляторної ліцензії від Управління з фінансових послуг Астани (AFSA). Компанія стала другою після Binance, хто отримав такий дозвіл.

Для отримання схвалення Bybit та Binance пройшли повну AML-перевірку, аудит ведення бізнесу та відповідність вимогам. Компанії прагнуть відкрити нові можливості для користувачів у Казахстані та інших країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД), йдеться у пресрелізах обох криптобірж.

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«Казахстан став ключовим гравцем у глобальній криптовалютній екосистемі, і ми раді розширити наші послуги на такому динамічному ринку. Ми прагнемо надати місцевим криптотрейдерам наші передові технології, безпеку і прозорість, забезпечуючи їм доступ до найкращих інструментів і послуг для процвітання в цій швидкозростаючій індустрії», — заявив співзасновник і генеральний директор Bybit Бен Чжоу.

Після отримання повної ліцензії Bybit Kazakhstan пропонуватиме різні продукти і послуги, пов’язані з цифровими активами. Біржа хоче підвищити рівень поширення криптовалют, забезпечити безпеку інституційного рівня і запропонувати розширені торгові можливості своїй базі користувачів в регіоні.

Водночас Binance Kazakhstan завдяки ліцензії отримає дозвіл керувати об’єктом торгівлі віртуальними активами, здійснювати основні інвестиційні операції та пропонувати послуги зберігання віртуальних активів. Це дозволить Binance покращити свої пропозиції та краще обслуговувати місцеву екосистему цифрових активів.

Нагадаємо, криптовалютна біржа Binance у середу зробила важливу заяву щодо криптовалют Dogecoin (DOGE), AAVE, NEAR та Polygon (MATIC). Зокрема, біржа запускає нові спотові торгові пари та послуги торгових ботів для вищезазначених токенів.

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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