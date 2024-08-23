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Засновник Binance Чанпен Чжао опинився у реабілітаційному центрі

23.08.2024 17:00
Ольга Деркач
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Криптоспільнота передчасно почала святкувати звільнення з вʼязниці засновника Binance Чанпена Чжао

Засновник Binance Чанпен Чжао опинився у реабілітаційному центрі

Засновник Binance Чанпен Чжао опинився у реабілітаційному центрі Фото: wikipedia.org

Насправді Чжао вийде на свободу 29 вересня, згідно з даними Бюро в’язниць США. Він повинен провести 4 місяці в американській в’язниці за порушення американського законодавства про відмивання грошей.

Плутанина могла бути викликана частково тим, що Чжао, схоже, був переведений на цьому тижні з в’язниці мінімального рівня безпеки в Південній Каліфорнії до RRM Лонг-Біч, програми, яка готує ув’язнених, що наближаються до кінця терміну ув’язнення, до повторного повернення в суспільство.

RRM, або, так звані реабілітаційні центри для увʼязнених, часто називають «будинками на півдорозі».

Технічно кажучи, деякі користувачі X мали рацію, стверджуючи, що Чжао вже вийшов з в’язниці. Але він, безумовно, все ще перебуває під вартою американського уряду і не може вільно пересуватися або робити те, що йому заманеться.

Наприкінці вересня Чжао повинен відновити свою свободу і, ймовірно, повернутися до своєї дружини і двох дітей в Дубаї.

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Він перебуває в США з листопада, коли визнав себе винним у порушенні кримінальних вимог США щодо боротьби з відмиванням грошей, намагаючись зберегти свою фірму, найбільшу в світі криптовалютну біржу, в живих.

Після цього федеральний суддя в Сіетлі відхилив прохання Чжао повернутися до сім’ї в очікуванні вироку — тож крипто-мільярдер застряг у вимушеній вимушеній відпустці на Тихоокеанському північному заході на кілька місяців.

Навіть після досягнення угоди з урядом США, Чжао залишається найбагатшою людиною в криптовалюті з вражаючими статками в $47,7 млрд за останніми підрахунками.

Однак, як елемент цієї угоди, Чжао також було заборонено керувати Binance протягом трьох років. Підприємець заявив, що має намір використати цей час, щоб зосередитися на інших проєктах, таких як освіта та пасивне інвестування.

Якщо його зацікавлять додаткові можливості для свого майбутнього, Чжао тепер має доступ до допомоги у працевлаштуванні та навчання життєвим навичкам в RRM Long Branch.

Нагадаємо, що колишньому генеральному директору Binance Чанпену Чжао загрожує новий судовий позов. Криптовалютний гігант Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао отримали новий колективний позов у федеральному суді Сіетла.

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За матеріалами: Decrypt.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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