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Фармкомпанія «Дарниця» долучилась до національного кешбеку

09.09.2024 19:30
Дарія Шуть
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Фармацевтична компанія «Дарниця» вирішила взяти участь у державній програмі «Національний кешбек»

Фармкомпанія «Дарниця» долучилась до національного кешбеку

Фото: freepik.com

Нагадаємо, кешбек у розмірі 10% надається на вітчизняні споживчі товари, за виключенням підакцизних — окрім вина без вмісту спирту, медових напоїв та ліків українського виробництва. Уточнити, чи бере товар участь у програмі, можна через спеціальний сканер у Дії, що запрацює вже з середини вересня.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тис. грн на місяць. Кошти можна буде витратити на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

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В програмі беруть участь мережі АЗК, торгові мережі та магазини, зокрема і онлайн-магазини. Раніше про приєднання до програми оголосили Укрнафта та низка великих супермаркетів.

Тепер стало відомо, що «Дарниця» успішно пройшла реєстрацію в програмі. Відсьогодні українці зможуть отримати кешбек при купівлі 369 препаратів компанії.

«Як національний виробник ми раді долучитися до такої важливої програми. Ми хочемо, щоб дієве лікування було ще більш доступним, а споживачі, зробивши вибір на користь українських препаратів, укотре переконалися у їх відмінній якості», — зазначив директор департаменту маркетингу та продажів корпоративних брендів фармацевтичної компанії «Дарниця» Роман Шкотов.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), разом із Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та Українським інститутом книги (УІК) пропонують розширити програму «Національний кешбек» на книги.

Раніше ми писали, скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку. Українці в середньому витрачають близько половини свого доходу на продукти, одяг, здоров’я та інші товари. Це дозволяє розрахувати приблизний кешбек на людину в межах державної програми. Однак через відсутність подібного досвіду прогнози можуть бути не зовсім точними.

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Джерело: «Дарниця»

Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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