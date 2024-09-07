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«Національний кешбек» хочуть розширити на книги

07.09.2024 10:00
Ольга Деркач
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Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП), разом із Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та Українським інститутом книги (УІК) пропонують розширити програму «Національний кешбек»

«Національний кешбек» хочуть розширити на книги

«Національний кешбек» хочуть розширити на книги Фото: unsplash.com

Про це йдеться в пресрелізі МКІП.

2 вересня в Україні стартувала програма «Національний кешбек», за якою громадянам компенсують 10% витрат на придбання товарів вітчизняного виробництва. Однак у списку товарів та послуг, що підлягають компенсації, наразі відсутні послуги книгарень, а також не передбачено кешбек на купівлю книжок.

МКІП разом із Комітетом Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики та УІК, звернулися до Міністерства економіки з пропозицією внести зміни до переліку послуг, включивши такі MCC-коди:

  • 5942 «Книгарні»;
  • 5192 «Книги, періодичні видання та газети».

«Підтримка українських книгорозповсюджувачів у рамках експериментального проєкту «Національний кешбек» повинна стати важливою і неодмінною складовою державної політики підтримки цілісного українського культурного продукту», — наголошують у МКІП.

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У відомстві також наголосили, що існує показовий досвід реалізації державної програми «єПідтримка». За два місяці її дії, з грудня 2021 по лютий 2022 року, майже 9 мільйонів українців витратили загалом 3,4 мільярда гривень, найбільше коштів пішли саме на придбання книг.

Нагадаємо, що Укрнафта приєдналася до «Національного кешбеку». Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті. Купуючи товари на АЗК, українці зможуть отримувати 10% від їх вартості на спеціальні банківські картки.

Раніше ми писали, скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку. Українці в середньому витрачають близько половини свого доходу на продукти, одяг, здоров’я та інші товари. Це дозволяє розрахувати приблизний кешбек на людину в межах державної програми. Однак через відсутність подібного досвіду прогнози можуть бути не зовсім точними.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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