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3 криптовалюти з великим потенціалом зростання

06.09.2024 19:00
Ольга Деркач
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Не можна заперечувати, що останнім часом криптовалюти викликають неабиякий ажіотаж. При тому існують дуже вигідні пропозиції, а багато з них ще й бюджетні. В цьому матеріалі ми дізнаємося, на які криптовалюти варто звернути увагу

3 криптовалюти з великим потенціалом зростання

3 криптовалюти з великим потенціалом зростання Фото: freepik.com

XRP

Почнемо з XRP, який є давнім фаворитом криптоінвесторів. Цей токен може легко подвоїтися в ціні після того, як влітку завершився судовий розгляд з SEC. Хоча Ripple Labs (компанія, що стоїть за криптовалютою XRP) повинна буде виплатити $125 млн у вигляді штрафів, щоб врегулювати справу, це набагато менше, ніж $2 млрд, які, як повідомлялося, вимагала SEC. З цієї причини прихильники XRP класифікували результат цієї справи як велику перемогу для XRP.

За базовим сценарієм, XRP може повернутися до звичайного бізнесу. Це може легко призвести до того, що ціна XRP злетить вище позначки в $1. Враховуючи, що сьогодні XRP торгується приблизно за $0,6, це майже 70% прибутку, який ви зможете зафіксувати до кінця року. У кращому випадку XRP може вибухнути в ціні. Деякі аналітики припускають, що в разі успішного IPO Ripple Labs вартість токена XRP може злетіти до $7 або вище.

Cardano

За останні 30 днів Cardano впав на 13%, а з початку року — на 44%. Слід визнати, що, виходячи тільки з цих цифр, Cardano зараз виглядає як абсолютно жахлива інвестиція.

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Проте, Cardano залишається одним з головних конкурентів Ethereum і зберігає лояльну базу розробників і прихильників. На думку цих щирих прихильників, блокчейн Cardano побудований з використанням найкращих технологій і продовжує встановлювати планку продуктивності для інших блокчейнів.

Велике питання, однак, полягає в тому, наскільки важливим є це оновлення для інвесторів. Ці інвестори, як правило, надають перевагу підвищенню швидкості та продуктивності, а не таким факторам, як «децентралізація». Проте, співзасновник Cardano Чарльз Хопкінсон каже, що це технологічне досягнення перевершує все, що коли-небудь робив Біткоїн.

Artificial Superintelligence Alliance

Artificial Superintelligence Alliance, ШІ-криптовалюта, яка зараз коштує трохи більше $1. Токен виріс майже на 75% і має всі шанси на подальше стрімке зростання в ціні, просто завдяки довгостроковому потенціалу зростання штучного інтелекту.

Наразі Artificial Superintelligence Alliance посідає 28 місце серед найбільших криптовалют з ринковою капіталізацією в $3 млрд.

Цей токен з’явився в результаті злиття трьох популярних криптовалют: Fetch.ai, SingularityNET і Ocean Protocol. Мета злиття — отримати один уніфікований криптотокен зі штучним інтелектом з тикером ASI. Теоретично, це повинно значно спростити інвестування в криптотокени зі штучним інтелектом.

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За матеріалами: Fool.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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