5 найкращих криптовалютних графіків для трейдерів та як їх читати

Криптовалютні графіки можуть допомогти розробити стратегію, визначити інвестиційні можливості та підвищити ефективність торгівлі. В цій статті ми розглянемо найкращі криптовалютні інструменти для трейдерів

Криптовалютні графіки — це візуальне представлення руху цін на криптовалюти. Вони допомагають інвесторам виявити закономірності та тенденції в русі цін, щоб приймати більш обґрунтовані торгові рішення. Існують різні типи графіків, але найпопулярнішими серед криптоінвесторів є свічкові графіки — і саме їх ми розглянемо в нашому огляді.

Вибір найкращого інтернет-ресурсу для читання криптографіків залежить від вашого бюджету, портфелю та досвіду. Тож ми підібрали для вас 5 найкращих з них:

TradingView Coinigy CryptoWat.ch GoCharting CryptoView

TradingView

TradingView є лідером на ринку криптовалютних графіків і одним з найкращих інструментів для трейдерів та інвесторів завдяки комплексній та зручній платформі. До його ключових особливостей відносяться:

Ціна: Початок безплатно

Наявність мобільного застосунку

Ринки: Криптовалюти, акції, Форекс, індекси, ф’ючерси, облігації

Біржі: 30+

Доступні графіки: 12, включаючи свічкові, Renko, Kagi та інші.

TradingView пропонує широкий спектр інструментів і функцій для аналізу ринків і відстеження руху цін — набагато більше, ніж ми могли б перерахувати тут! Платформа надає користувачам дані в режимі реального часу з багатьох ринків і всі вони повністю настроюються.

Однією з визначних особливостей TradingView є спільнота. Користувачі обмінюються ідеями, навчають один одного, діляться скриптами для створення власних торгових індикаторів і стратегій, а також дивляться прямі трансляції від професійних трейдерів та інвесторів.

Coinigy

Coinigy — це інструмент для побудови криптографіків, і хоча він не є безплатним, це потужний інструмент, який може запропонувати цінну інформацію та аналітику про крипторинок з більш ніж 45 бірж.

Ціна: від $18,66 на місяць

Наявність мобільного застосунку

Ринки: Криптовалюти

Біржі: 46, включаючи деривативи та DeFi.

Доступні графіки: 6

Для інвесторів, які не знайомі з графічними інструментами, Coinigy може стати вдалим вибором завдяки своєму інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу. Платформа пропонує користувачам просту і зручну інформаційну панель, яка дозволяє відстежувати свої портфелі, переглядати ринкові тенденції та здійснювати угоди всього за кілька кліків.

Coinigy дотримується найкращих практик безпеки. Всі дані користувача шифруються за допомогою 256-бітного шифрування AES, кожен запит проходить через перевірений і безпечний SSL, підтримується 2FA з TOTP, а кожен вхід в систему позначається часовою міткою за IP-адресою з електронною поштою для аутентифікації.

CryptoWat.ch

CryptoWat.ch – це комплексна і зручна платформа для відстеження криптовалют, яка дозволяє користувачам відстежувати ціни та тенденції різних криптовалют на різних біржах.

Ціна: Початок безплатно

Наявність мобільного застосунку

Ринки: Криптовалюта

Біржі: 30+, включаючи деривативи та DeFi

Доступні графіки: 5

Платформа пропонує ринкові дані в режимі реального часу, настроювані списки спостереження та розширені інструменти для побудови графіків, що робить її цінним інструментом для активних трейдерів та інвесторів на ринку криптовалют. Крім того, цінові плани досить щедрі – з усіма основними функціями повністю безплатними, все, що вам потрібно – це обліковий запис.

З погляду безпеки, CryptoWat.ch має всі необхідні функції, включаючи багатофакторну автентифікацію (TOTP і U2F). Платформа належить компанії Kraken, яка має відмінний послужний список у сфері захисту активів користувачів.

GoCharting

GoCharting — це потужний інструмент побудови графіків для трейдерів та інвесторів, який пропонує цінну інформацію про різні ринки, включаючи криптовалюти.

Ціна: Початок безплатно з преміумрозширенням

Мобільний застосунок: Так

Ринки: Криптовалюта, Форекс, акції, ф’ючерси та опціони (специфічні для США та Індії)

Біржі: 10+

Доступні графіки: 15, включаючи свічкові, OHLC та Renko.

Хоча їхні криптографіки можна використовувати по всьому світу, GoCharting приділяє особливу увагу ринкам США та Індії й пропонує безліч преміумфункцій для користувачів, які торгують на традиційних ринках, таких як Форекс, акції та інші.

Платформа також має академію, щоб допомогти новачкам у криптографічному графіку дізнатися, як найкраще використовувати платформу для отримання даних, необхідних для прийняття обґрунтованіших рішень. Крім того, платформа пропонує паперову торгівлю, щоб допомогти користувачам випробувати свої інвестиційні стратегії перед початком роботи.

GoCharting призначений не тільки для новачків — досвідченим інвесторам сподобається Options Desk — інструмент, який допомагає трейдерам опціонів будувати, тестувати та реалізовувати стратегії.

CryptoView

CryptoView — це криптографічний і торговий інструмент, який дозволяє користувачам розробляти стратегії та обмінюватися криптовалютами з однієї платформи.

Ціна: Безплатна пробна версія, потім багаторівнева щомісячна плата

Мобільний застосунок: Так

Ринки: Криптовалюта

Біржі: 15+

Доступні графіки: Графіки на основі TradingView

CryptoView використовує графіки та інструменти від лідера ринку TradingView, включаючи понад 85 технічних індикаторів і 75 інструментів для побудови графіків. Інші функції включають багатоекранний режим, агрегатор новин, календар подій, підтримку всіх субрахунків для підтримуваних бірж, спільний доступ до портфелів, а також сповіщення в браузері, на електронну пошту або SMS.

CryptoView пропонує безпеку корпоративного рівня з хмарною архітектурою, SSL-шифруванням, шифруванням ключів API та захистом від DoS-атак.

Як читати криптовалютні графіки

Для непідготовленого ока криптовалютні графіки виглядають складними, тому навчімось читати їх — зокрема, свічкові, оскільки вони є найпоширенішими та найскладнішими.

Залежно від інструменту криптографічного аналізу, який ви використовуєте, функції можуть дещо відрізнятися, але всі вони мають деякі спільні риси. Для початку, виглядають вони приблизно так:

Отже, на що ви дивитеся?

Кожна «свічка» — тобто вертикальні смуги червоного і зеленого кольорів — це набір даних, що стосуються ціни певного активу за певний проміжок часу. Кольори показують, в якому напрямку рухалася ціна — вгору чи вниз:

Червона свічка: ціна криптовалюти закрилася нижче, ніж відкрилася. Також відомі як падаючі свічки або ведмежі свічки. На деяких інших ринках вони мають чорний колір замість червоного.

Зелена свічка: ціна криптовалюти закрилася вище, ніж відкрилася. Також відомі як свічки зростання або бичачі свічки. На деяких інших ринках вони білі, а не зелені. Детальніше про них у нашому матеріалі “Бичачі свічки в криптотрейдингу: повне керівництво”.

Кожна свічка на графіку складається з чотирьох частин даних:

Ціна відкриття

Максимальна ціна

Мінімальна ціна

Ціна закриття

Існує багато спеціальних термінів, пов’язаних зі свічками, але ось основні з них:

Тіло: відстань між ціною відкриття і закриття. Це товстий кольоровий блок.

Гніт: відстань між тілом і найвищою або найнижчою ціною. Це тонший кольоровий блок. Вони також відомі як тіні.

Діапазон: Відстань між найвищою і найнижчою ціною. Це вся свічка.

Як ви можете бачити в прикладі вище, довжина свічок варіюється дуже сильно, від довгих до коротких. Ця різна довжина і закономірності, які трейдери можуть помітити в них, можуть вказувати на ринкові тенденції та потенційні інвестиційні можливості.

Тут слід враховувати кілька факторів, тому розгляньмо їх.

Довжина тіла свічки

Тіло свічки показує різницю між ціною відкриття і ціною закриття даної криптовалюти. Чим довше тіло, тим різкіша зміна ціни.

Коротке зелене тіло вказує на невелике зростання ціни, в той час, як довге зелене тіло вказує на більш різке і швидке зростання ціни. Це може свідчити про те, що інвестори купують, оскільки ціни зростають, хоч і дуже різко. І навпаки, коротке червоне тіло вказує на невелике зниження ціни, тоді як довге червоне тіло вказує на більш різке падіння ціни. Це може означати, що інвестори продають, оскільки ціни знижуються.

Патерни також мають значення. Якщо розмір тіл свічок збільшується протягом певного періоду часу, ціновий тренд прискорюється. Аналогічно, якщо розмір тіл свічок зменшується протягом певного періоду часу, ціновий тренд може сповільнюватися або закінчуватися. Якщо при цьому тіла свічок залишаються відносно постійними за розміром, це свідчить про стабільність цін.

Якщо відбуваються раптові зміни в розмірі тіл свічок, наприклад, від довгих зелених свічок до довгих червоних, це вказує на раптову зміну на ринку — зазвичай через сильні ринкові тенденції. Прикладом цього може бути ситуація після краху FTX.

Довжина гніту

Довжина гніту допомагає визначити волатильність даного криптоактиву — в будь-якому напрямку. Чим довший гніт, тим більш волатильна ціна. Чим коротший гніт, тим стабільніша ціна.

Волатильність може відбуватися в будь-якому напрямку — чи то ціна зростає, чи то падає. Важливо розуміти закономірності або тенденції в довжині гніту і те, на що вони можуть вказувати.

Наприклад, довгий висхідний гніт може вказувати на підвищений рівень купівлі/продажу і потенційно на пік, в той час, як довгий спадаючий гніт може свідчити про підвищений рівень купівлі/продажу і потенційно на дно.

Короткі гноти, як правило, вказують на більш здоровий і стабільний ринок. Свічка без гніту або з мінімальним гнітом є сигналом того, що поточна ринкова ціна узгоджена між продавцями та покупцями.

Співвідношення тіла і тіні та положення

Тепер, коли ви знаєте основи тіл і гнотів, подивімось, як їх поєднувати. Як правило, чим більше тіло в порівнянні з тінню, тим сильніший тренд. Отже, якщо на графіку велике зелене тіло з короткими гнотами, ви спостерігаєте сильний висхідний ціновий тренд. Велике червоне тіло з короткими гнотами, вказуєте на сильну тенденцію до зниження ціни.

Зазвичай тренд сповільнюється, коли гніти починають рости в порівнянні з тілом. Маленькі тіла з довгими гнотами можуть вказувати на невизначеність цінового тренду або поворотний момент в ціновому тренді.

Крім того, має значення положення тіла стосовно гніту (гнітів). Тіло свічки може мати як висхідний, так і низхідний гніт, різної довжини.

Тіло з однаково довгими висхідним і низхідним гнітом може свідчити про нерішучість і невизначеність на ринку, але в кінцевому підсумку — про стабільність, оскільки ціна відкрилася і закрилася відносно близько. У той час як тіло з гнітом, нахиленим в певному напрямку, може вказувати на ціновий тренд, попри волатильність.

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Додаткові матеріали: koinly.io, TradingView