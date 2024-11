Криптобіржа Arkham Exchange вийшла на ринок України

Криптобіржа Arkham Exchange від Arkham Intelligence оголосила про те, що вона тепер доступна в Україні

Про це компанія Arkham написала у пості на X.

THE ARKHAM EXCHANGE IS NOW LIVE IN UKRAINE pic.twitter.com/RPi8B7IAlN

— Arkham (@ArkhamIntel) November 22, 2024