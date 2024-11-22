Криптобіржа Arkham Exchange вийшла на ринок України

Криптобіржа Arkham Exchange від Arkham Intelligence оголосила про те, що вона тепер доступна в Україні

Про це компанія Arkham написала у пості на X.

THE ARKHAM EXCHANGE IS NOW LIVE IN UKRAINE pic.twitter.com/RPi8B7IAlN — Arkham (@ArkhamIntel) November 22, 2024

Arkham Intelligence — це криптоінтелектуальна платформа, яка систематично аналізує та деанонімізує блокчейн-транзакції, показуючи користувачам людей та компанії, що стоять за активністю блокчейну, а також дані та аналітику про їхню поведінку. Для масштабного аналізу Arkham використовує Ultra, власний алгоритм зіставлення адрес, що працює на базі штучного інтелекту. Систематично пов’язуючи адреси в блокчейні з реальними суб’єктами і надаючи сукупні дані та аналітику, які дають повну картину їхньої поведінки.

Arkham Intelligence запустила Arkham Exchange лише на початку листопада. Вона описала нову криптобіржу як нову безстрокову торгову платформу з прозорими операціями та можливістю аудиту в реальному часі.

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Платформа пропонує спотові та безстрокові торгові пари з відстежуваним підтвердженням резервів. Користувачі зможуть заробляти бали Arkham, виходячи з обсягу торгів на біржі, причому бали будуть доступні всім учасникам.

VIP-користувачі Arkham отримають додаткові переваги, включаючи 10% надбавку до зароблених балів при відкритті біржового рахунку.

Бали можна буде обміняти на токени ARKM після першого 30-денного торгового періоду, а VIP-користувачі можуть продовжувати заробляти бали за допомогою рефералів і номінацій Intel Platform протягом цього початкового періоду.

Нагадаємо, що Revolut запускає власну криптобіржу на 30 європейських ринках. Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut розширює свою криптовалютну біржу на 30 ринків Євросоюзу після успішного дебюту у Великобританії. Revolut буде застосовувати підхід до своїх криптовалютних пропозицій по всьому ЄС, в першу чергу, з огляду на дотримання нормативних вимог. У поєднанні з основними банківськими послугами компанія робить сильну ставку на частку криптовалютного ринку.

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За матеріалами: arkhamintelligence, cryptobriefing.