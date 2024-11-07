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Криптобіржа Bybit отримала ліцензію в Грузії

07.11.2024 19:30
Ольга Деркач
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Криптобіржа Bybit отримала офіційну реєстрацію як постачальник послуг у сфері віртуальних активів від Національного банку Грузії

Криптобіржа Bybit отримала ліцензію в Грузії

Криптобіржа Bybit отримала ліцензію в Грузії Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це компанія повідомила виданню Incrypted.

У компанії підкреслили, що цей крок демонструє серйозний підхід біржі до дотримання регуляторних стандартів і закріплює її репутацію як надійного партнера в розвитку цифрової економіки Грузії.

За інформацією з прес-релізу, в 2024 році Bybit успішно отримала ліцензії на кількох стратегічних ринках, таких як Казахстан, Нідерланди та Туреччина. Це свідчить про прагнення компанії створювати прозоре та безпечне середовище для цифрових активів на глобальному рівні.

«Для нас велика честь бути зареєстрованими як VASP Національним банком Грузії, що знаменує собою нову главу на нашому шляху з підтримки зростання криптовалютної екосистеми. Ця реєстрація підкреслює наше прагнення надати користувачам у Грузії безпечну платформу, яка відповідає вимогам, що ще більше сприяє реалізації амбіцій регіону стати осередком інновацій у сфері блокчейну», — заявив співзасновник і генеральний директор Bybit Бен Чжоу.

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Вихід Bybit на ринок Грузії має на меті підтримати амбіції країни щодо цифрової трансформації. Зі зростанням попиту на криптовалютні продукти та послуги, біржа планує запропонувати рішення світового рівня для підтримки місцевих користувачів, підприємців та інституційних інвесторів, повідомляють у компанії.

Грузія, яка поєднує передові регуляторні ініціативи та стратегічно важливе географічне розташування, є ідеальним місцем для розвитку цифрової економіки, відзначають у Bybit.

Біржа прагне розвивати цю динамічну екосистему, впроваджуючи передові міжнародні практики, надаючи освітні можливості та відкриваючи нові інноваційні перспективи для регіону, заявили представники компанії.

Нагадаємо, що Bybit та Binance отримали дозвіл на повну криптоліцензію в Казахстані. Після отримання повної ліцензії криптобіржі Binance та Bybit пропонуватимуть у Казахстані різні продукти та послуги, пов’язані з цифровими активами.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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