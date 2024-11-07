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еАкциз запрацює в Україні у 2025 році — експерт

07.11.2024 15:40
Ольга Деркач
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В Україні систему еАкциз планують запустити у березні 2025 року, а її повне впровадження завершиться у 2026 році

еАкциз запрацює в Україні у 2025 році — експерт

еАкциз запрацює в Україні у 2025 році — експерт Фото: e-excise.org.ua, freepik.com

Про це повідомив Данило Молчанов, керівник проєкту «Підтримка цифрової трансформації», пише «Українське радіо».

За його словами, різні аналітичні центри оцінюють частку підробленого алкоголю на ринку в середньому на рівні 35%, що призводить до втрат бюджету близько 12 мільярдів гривень щороку.

«А спільний негативний ефект від контрафакту тютюну і алкоголю в Україні — це біля 35 млрд гривень на рік», — констатував експерт.

Цікаве по темі: Скільки в держбюджет України надійшло акцизного податку — ДПС

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан зазначив, що за останнє десятиліття споживання алкоголю в Україні зросло майже на 20%, особливо серед жінок і молоді. Водночас рівень смертності через вживання підробленого алкоголю зменшився.

«Це говорить про те, що фальсифікація вже проходить на більш масштабних рівнях», — каже Рубан.

Експерти впевнені, що електронна система відстеження продукції має вирішити цю проблему.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський затвердив поступове підвищення акцизів на пальне в Україні до європейського рівня. Так, очільник держави підписав закон №11256-2 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Євросоюзу щодо акцизного податку.

Раніше ми писали, скільки податків донарахували бізнесу з початку року. Інспектори Державної податкової служби (ДПС) України проводили аудити у січні-вересні 2024-го. За цей період було додатково нараховано бізнесу податків на 110,9 млрд грн. Із загальної суми донарахованих податків добровільно узгоджені зобовʼязання склали лише 17,3 млрд грн. Решту сум громадяни оскаржували у судах.

Крім того, ми писали, що в Україні створено унікальний сайт для платників податків. На сайті «Територія високого рівня податкової довіри» платники зараз можуть ознайомитися з інформацією, як долучитися до Переліку та які переваги можна отримати, перебуваючи у ньому, а згодом з розрахованими середніми показниками критеріїв у розрізі регіонів, видів економічної діяльності, груп платників податків та періодів.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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