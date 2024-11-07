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Хедж-фонд назвав українські боргові папери перспективними інвестиціями

07.11.2024 13:40
Ольга Деркач
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Популярний хедж-фонд Sandglass Capital Advisors назвав боргові папери України однією з найперспективніших інвестицій року

Хедж-фонд назвав українські боргові папери перспективними інвестиціями

Хедж-фонд назвав українські боргові папери перспективними інвестиціями Фото: freepik.com

Дохідність доларових боргових зобов’язань країн з ринками, що розвиваються, з низьким рейтингом, цього року зросла більш ніж на 13%, причому більшість суверенних облігацій з найвищими показниками припадає на проблемні та дефолтні кредити, а саме: Аргентина, Еквадор, Ліван та Україна.

Генна Лозовський, ІТ-директор і співзасновник Sandglass Capital Advisors, каже, що на цьому ринку все ще можна заробити, особливо там, де структурні реформи та економічне зростання збігаються з достатнім фінансуванням, яке надходить від Федерального резерву, що знижує відсоткові ставки.

Хоча економічні зміни в країнах, що розвиваються, цього разу не такі вражаючі, США, на його думку, можуть підтримати активи цих ринків.

«Безсумнівно, ми спостерігаємо значне зростання середньої ціни на проблемні кредити, але залишається досить велика дисперсія, і багато специфічних можливостей залишаються прибутковими», — говорить Лозовський.

Останнє дослідження хедж-фондів, проведене Global Investment Report, показало, що за перші три квартали року фонд виріс більш ніж на 24%, що зробило його одним з найефективніших серед 50 фондів у списку, який відстежується.

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Головним кандидатом на подальше зростання залишається Аргентина, чиї суверенні доларові облігації в середньому в 10 разів перевищують дохідність боргових зобов’язань країн з ринками, що розвиваються. Якщо економічна програма президента Хав’єра Мілея виявиться успішною, інвестори можуть в кінцевому підсумку заробити від 30% до 40% на зниженні дохідності довгострокових облігацій, якщо премія за довгостроковий ризик в країні наступного року скоротиться до рівня, подібного до Сальвадору, вважає Лозовський.

«Аргентина, безумовно, є найбільшою за глибиною, враховуючи портфель облігацій на $60 млрд», — сказав Лозовський.

Він додав, що всі активи в Україні — особливо низькопроцентні суверенні боргові зобов’язання та ВВП-варанти — значно виграли б від припинення бойових дій.

Серед інших країн, які потрапили до цього списку, окрім України та Аргентини, опинилися Еквадор, Шрі-Ланка, Туреччина та Єгипет.

Нагадаємо, що Україна завершила реструктуризацію держборгу на $20,5 млрд. Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору на суму близько $20,5 млрд (приблизно $24 млрд з урахуванням капіталізованих відсотків) на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю $15,2 млрд.

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Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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