Епіцентр побудує портовий термінал

Група «Епіцентр К» у співпраці з партнером планує вкладати кошти в розвиток власної портової інфраструктури

Про це повідомив генеральний директор компанії Петро Михайлишин під час конференції «Саміт СЕО 2024», яка відбулася 1 листопада, пише Forbes.

«Вже маємо 170 000 га землі і виробленої продукції більш ніж 1 млн т зернових у рік. Під них вже маємо два елеваторні комплекси на 2 млн т одночасного зберігання», — сказав Михайлишин.

Петро Михайлишин зазначив, що «Епіцентр К» разом із партнером робить перші кроки у напрямку будівництва власного портового терміналу, проте відмовився розкрити ім’я партнера. Він також додав, що ключовою умовою для реалізації проєкту є збереження кількості працівників.

«Зможемо все реалізувати, якщо кількість працівників не зменшиться», — додав він.

Наразі понад 3000 співробітників ТОВ «Епіцентр К» служать у ЗСУ.

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«Епіцентр» почав займатися аграрним бізнесом у 2015 році, заснувавши компанію «Агрохолдинг 2012», яку згодом перетворили на «Епіцентр Агро».

«Епіцентр Агро» займається вирощуванням зернових та олійних культур на площі близько 168 000 га в шести областях України, а також розвиває тваринницькі комплекси та елеваторну інфраструктуру. За даними аналітичної платформи YouControl, основними засновниками компанії є Олександр Герега (81,18%), Галина Герега (18,76%) і Тетяна Суржик (0,06%).

Нагадаємо, що Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні. Перший ТРЦ «Епіцентр» розташований під Києвом. Він має великі орендні площі, власне озеро та навіть водоспад. В теплу пору року літній майданчик також буде облаштовано посадковими місцями для відвідувачів, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

Раніше ми писали, що ПриватБанк надав Епіцентру кредит на 400 млн грн. Це фінансування спрямують на розширення діяльності мережі будівельних гіпермаркетів компанії в Україні та на закупівлю енергогенерувального обладнання.

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