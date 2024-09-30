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Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні

30.09.2024 15:40
Дарія Шуть
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Перший ТРЦ «Епіцентр» розташований під Києвом. Він має великі орендні площі, власне озеро та навіть водоспад

Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні

Фото: facebook.com/epicentrkua

Перша черга ТРЦ «Епіцентр» відкрилась минулої суботи, 28 вересня, у селищі Чабани Київської області на вул. Одеське шосе, 8. Після масштабної перебудови будівлі, де раніше працював гіпермаркет «Нова Лінія», торговий об’єкт став у 2,5 раза більшим. Загальна площа двоповерхового ТРЦ склала понад 96 000 кв. м.

На першому поверсі ТРЦ відкрили великий Food Market і «Садовий центр» із власним озером та штучним водоспадом просто неба. В теплу пору року літній майданчик також буде облаштовано посадковими місцями для відвідувачів, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

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Також на першому поверсі розмістились магазини, аптека, відділення банку, відділ побутових товарів, парфумерно-косметичний бутік, зоомагазин, магазин для автомобілів та стандартні відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель. На другому поверсі розташували низку магазинів різного формату.

Пізніше компанія планує відкрити на другому поверсі великий сімейний парк розваг Epiland площею понад 5000 кв. м, орієнтований на дітей віком до 12 років. Перший флагманський парк розваг Еpiland почав роботу у Києві в липні. Поруч з парком розваг буде облаштовано фуд-корт та торгову галерею з різноманітними магазинами.

«Епіцентр» у Чабанах працюватиме навіть під час відключень електроенергії, адже обладнаний дизельгенераторною установкою. Додатково компанія встановила на даху сонячні панелі, які забезпечуватимуть часткову енергонезалежність будівлі.

Нагадаємо, мережа будівельних гіпермаркетів Епіцентр розпочала будівництво першої власної автозаправної станції (АЗС). Епіцентр будує свою першу заправну станцію на території компанії, де розташований логістичний центр «Калинівка», митний термінал та завод з виробництва керамічної плитки й керамограніту в селищі Калинівка Фастівського району Київської області.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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