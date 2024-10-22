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Епіцентр скаржиться на наслідки мобілізації: скількох працівників забрали

22.10.2024 12:10
Дарія Шуть
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Деякі торгові точки мережі Епіцентр залишились без єдиного чоловіка у штаті внаслідок масової мобілізації

Епіцентр скаржиться на наслідки мобілізації: скількох працівників забрали

Фото: epicentrk.ua, freepik.com

До лав Збройних Сил України загалом було призвано понад 4 тис. співробітників Епіцентру, розповіла співвласниця групи компаній Галина Герега.

За її словами, після початку повномасштабної війни Епіцентр, як і інші бізнеси, перебували в шоковому стані. Однак 2023 рік вдалось пройти більш-менш стабільно. Найважчим за всі роки існування компанії виявився саме 2024-й.

В армії наразі служить понад 4 тис. працівників Епіцентру, також є загиблі. Внаслідок такої ситуації є торгові центри, в яких не залишилося жодного чоловіка. Тому їхні функції перейшли до жінок.

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«Ми навчили їх водити вантажні автомобілі та різну техніку. Однак персоналу все ще не вистачає», — зазначила Герега.

Вона також нагадала, що через бойові дії Епіцентр втратив вже 10 торгових центрів. Це майже 200 тисяч квадратних метрів торгівельних площ.

Однак на швидке відновлення знищених торгівельних об’єктів не вистачає кредитних ресурсів. І брак доступного кредитування Герега назвала однією з ключових проблем, що зупиняють розвиток українського підприємництва.

Нагадаємо, перша черга ТРЦ «Епіцентр» відкрилась у селищі Чабани Київської області на вул. Одеське шосе, 8. Після масштабної перебудови будівлі, де раніше працював гіпермаркет «Нова Лінія», торговий об’єкт став у 2,5 раза більшим. Загальна площа двоповерхового ТРЦ склала понад 96 000 кв. м.

На першому поверсі ТРЦ відкрили великий Food Market і «Садовий центр» із власним озером та штучним водоспадом просто неба. В теплу пору року літній майданчик також буде облаштовано посадковими місцями для відвідувачів, зоною для прогулянок та відпочинку, а також LED-екраном.

Також ми писали, що ПриватБанк та група компаній «Епіцентр К» підписали кредитну угоду на 400 млн грн. Це фінансування спрямують на розширення діяльності мережі будівельних гіпермаркетів компанії в Україні та на закупівлю енергогенерувального обладнання.

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За матеріалами NV

Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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