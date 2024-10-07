Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес

Як інвестору, вам, мабуть, цікаво, хто такі гіперскейлери, які послуги вони пропонують і як змінюють майбутнє технологій та комерції. Настав час дізнатися про це більше

Інсайдери технологічної індустрії говорять про гіперскейлерів щонайменше з початку 2010-х років, але лише нещодавно цей термін став загальноприйнятим. Зараз фінансові та технологічні журналісти все частіше вказують на ці потужні компанії як на основу цифрової економіки майбутнього.

Що таке гіперскейлери?

Гіперскейлери — це великомасштабні центри обробки даних, які надають широкий спектр хмарних обчислень і рішень для бізнесу, що потребує великої цифрової інфраструктури, обробки та зберігання даних.

Гіперскейлери відрізняються від традиційних центрів обробки даних не лише своїми розмірами — вони спроможні швидко та ефективно обслуговувати мільйони, якщо не мільярди користувачів, — але й здатністю динамічно масштабуватися на вимогу.

Що відрізняє гіперскейлери від традиційних дата-центрів

Гіперскейлери використовують розподілені комп’ютерні системи — команди незалежних комп’ютерів, які розподіляють завдання між кількома машинами для обробки великих обсягів даних. Це називається гіпермасштабованими обчисленнями.

Традиційні центри обробки даних натомість віддають перевагу централізованим комп’ютерним системам, що найчастіше може означати меншу кількість, але потужніших комп’ютерів.

Велика різниця полягає в тому, як вони пристосовують свої потужності до збільшення робочих навантажень:

Традиційні центри обробки даних «масштабуються» шляхом модернізації існуючого обладнання.

Гіперскейлери «розширюються», додаючи більше комп’ютерів.

Ці методи масштабування мають величезне значення, коли бізнесу потрібно швидко зростати, різко збільшуючи обсяг даних і робочі навантаження. Гіперскейлери зазвичай можуть легко задовольнити цей попит, в той час, як традиційні центри обробки даних часто досягають ліміту через апаратні обмеження.

Хто сьогодні є найбільшими гіперскейлерами

«Велика трійка» гіперскейлерів, що домінують на ринку хмарних технологій, — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure та Google Cloud Platform (GCP). Це компанії, які надають наймасштабніші хмарні інфраструктурні рішення у всьому світі.

Які послуги пропонують гіперскейлери

Серед широкого спектра послуг, які надають гіперскейлери, можна виокремити декілька основних:

Інфраструктура як послуга (IaaS): Віртуалізовані сервери, мережі та сховища, які компанії можуть «орендувати» у гіперскейлера.

Віртуалізовані сервери, мережі та сховища, які компанії можуть «орендувати» у гіперскейлера. Платформа як послуга (PaaS): Платформи для розробників, що дозволяють створювати застосунки та керувати ними без потреби в апаратному забезпеченні.

Платформи для розробників, що дозволяють створювати застосунки та керувати ними без потреби в апаратному забезпеченні. Програмне забезпечення як послуга (SaaS): Деякі гіперскейлери пропонують комп’ютерні програми, доступні через веббраузери.

Деякі гіперскейлери пропонують комп’ютерні програми, доступні через веббраузери. Мережа доставки контенту (CDN): Швидша доставка вебконтенту завдяки використанню декількох серверів по всьому світу.

Швидша доставка вебконтенту завдяки використанню декількох серверів по всьому світу. Аналітика великих даних: Інструменти для обробки та аналізу даних з метою виявлення закономірностей, тенденцій та іншої інформації на основі даних.

Чому бізнес використовує гіпермасштабовані рішення

Компанії все частіше прагнуть уникнути тягаря, витрат і ризиків, пов’язаних зі створенням, управлінням, підтримкою та масштабуванням власної апаратної інфраструктури. Саме тому хмарні обчислення в цілому набули популярності за останні кілька десятиліть.

Але коли справа доходить до великих операцій з величезними обсягами даних і робочими навантаженнями економія від масштабування гіперскейлерів перевершує економію традиційних центрів обробки даних, дозволяючи компаніям заощаджувати на витратах і ресурсах, оптимізуючи при цьому продуктивність.

Про те у скільки компаніям обходяться хмарні обчислення, ми писали раніше.

Гіперскейлери також можуть пропонувати додаткові інформаційно-технологічні послуги, такі як управління базами даних, захист даних та інтеграція штучного інтелекту (ШІ), серед іншого. Коли на початку 2020-х років штучний інтелект увійшов у мейнстрім, гіперскейлери стали ключовими гравцями у грі, яка стрімко змінювала характер роботи.

Генеративний ШІ гіперскейлерів

Гіперскейлери «великої трійки” — Amazon, Microsoft і Alphabet — нарощують інвестиції в технології генеративного ШІ:

Amazon інтегрує ШІ у свої роздрібні та хмарні сервіси для вирішення низки завдань — від оптимізації клієнтського досвіду до машинного навчання та генерації коду для своїх бізнес-клієнтів.

інтегрує ШІ у свої роздрібні та хмарні сервіси для вирішення низки завдань — від оптимізації клієнтського досвіду до машинного навчання та генерації коду для своїх бізнес-клієнтів. Microsoft , завдяки партнерству з OpenAI, інтегрувала ChatGPT у свою пошукову систему Bing та екосистему Azure, що дозволило користувачам отримати доступ до широкого набору рішень зі штучного інтелекту, включаючи автоматизацію робочих процесів, кодування, обслуговування клієнтів, розробку застосунків та аналіз даних.

, завдяки партнерству з OpenAI, інтегрувала ChatGPT у свою пошукову систему Bing та екосистему Azure, що дозволило користувачам отримати доступ до широкого набору рішень зі штучного інтелекту, включаючи автоматизацію робочих процесів, кодування, обслуговування клієнтів, розробку застосунків та аналіз даних. Alphabet інтегрувала Gemini, свою найпотужнішу генеративну модель штучного інтелекту, в робочі простори бізнесу та підприємств. Її мультимодальні можливості — обробка тексту, зображень, аудіо та відео на різних платформах — дозволяють компаніям оптимізувати та автоматизувати широкий спектр складних завдань. Наразі Google створює ШІ, який думатиме як людина.

Широке впровадження пропозицій зі штучного інтелекту від цих корпорацій та інших гіперскейлерів, таких як IBM (IBM) та Oracle (ORCL), свідчить про те, що компанії, які використовують цю нову технологію, отримують конкурентну перевагу. Серед компаній — і тих, хто аналізує та інвестує в них, — існує припущення, що чим досконаліші інструменти штучного інтелекту в компанії, тим більш конкурентоспроможним буде її виробничий потенціал.

Отже, гіперскейлери, які здатні запропонувати досконаліші інструменти штучного інтелекту, можуть не лише залучити більше комерційних користувачів, але й забезпечити собі значну технологічну перевагу над конкурентами.

Підсумок

Гіперскейлери є великими гравцями у глобальній цифровій інфраструктурі. Попит на їхні продукти та послуги, ймовірно, продовжуватиме зростати, що для інвесторів означає потенційні довгострокові інвестиційні можливості.

Варто зазначити, що багато гіперскейлерів (зокрема, Amazon, Microsoft та Alphabet) вже є одними з найбільших компаній на планеті. Їх ринкова капіталізація зростала десятиліттями, і не лише завдяки хмарним сервісам (та іншим продуктам і послугам), а й завдяки очікуванням інвесторів щодо більшої кількості інновацій у майбутньому.

У попередні епохи компанія або галузь оцінювалися за зростання, а потім повільно знижувалися в ціні в міру того, як вони ставали зрілими. Однак сьогоднішні гіперскейлери можуть похвалитися співвідношенням ціни до прибутку (P/E), яке вдвічі або навіть втричі перевищує аналогічний показник для звичайних цінних паперів.

Іншими словами, постійне зростання та інновації вже закладені в ціні акцій, що робить інвестиції в гіперскейлери своєрідним двосічним мечем.

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Допоміжні джерела: britannica.com, journeybee.io, purestorage.com