Співвласниця «Епіцентру» отримала понад 50% акцій польської мережі Intersport

Співзасновниця «Епіцентру» Галина Герега взяла під контроль польську мережу магазинів Intersport, отримавши понад 50% голосів у компанії

Компанія «Епіцентр К» і кіпрська Paravita Holding Limited, яку через фонд Solidez OG контролює Галина Герега, отримали понад 50% частку голосів у компанії Intersport Polska SA. Про це свідчить повідомлення Варшавської фондової біржі від 4 жовтня.

Це відбулось після участі підконтрольних Герезі компаній у закритій підписці на акції Intersport Polska серії J. Частка безпосередньо «Епіцентр К» у загальній кількості голосів перевищила 10%. У грудні 2023 року кіпрська компанія Paravita Holding Limited Гереги стала власником контрольного пакета акцій мережі Intersport Polska.

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Оплачений статутний капітал польської Intersport наразі становить 8,2 млн польських злотих. Під час підписки було продано одній компанії 12,6 млн акцій за ціною PLN1,0471 за одну акцію ($0,27 за акцію). Станом на жовтень 2024 року, мережа магазинів Intersport Polska налічує 31 магазин, чотири з яких відкрились протягом цього року.

Дохід Intersport Polska знизився з 239,4 до 189 млн злотих у річному обчисленні. Компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі 39,58 млн злотих у фінансовому році з квітня 2023-го по березень 2024-го порівняно з 13,11 млн злотих роком раніше. Операційний збиток також збільшився, досягнувши 45,25 млн злотих порівняно з 10 млн злотих у попередньому періоді.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ТОВ «Епіцентр Дженерейшн» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та електричної енергії споживачу.

Також ми писали, що мережа будівельних гіпермаркетів Епіцентр розпочала будівництво першої власної автозаправної станції (АЗС). Про зведення АЗС мережею згадується в дозвільних документах за травень 2024 року.

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За матеріалами Forbes