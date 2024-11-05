Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити

У цій статті ми розглянемо, що таке майнінг на смартфоні, як він працює, та чи дійсно можливо сьогодні на цьому заробити

З поширенням криптовалют все більше людей шукають нові способи заробітку на криптовалютах, і одним із таких способів став майнінг на смартфонах. Здебільшого майнінг можливий лише на потужних комп’ютерах, але сьогодні на ринку з’являється все більше мобільних застосунків, які обіцяють можливість видобутку криптовалют без спеціалізованого обладнання. У цій статті ми розглянемо, що таке майнінг на смартфоні, як він працює, та чи дійсно можливо заробити на цьому.

Що таке майнінг на смартфоні

Майнінг – це процес створення нових блоків у блокчейні, завдяки якому підтримується функціонування криптовалютної мережі. Зазвичай майнінг потребує високопродуктивних комп’ютерів із потужними графічними процесорами (GPU) або спеціалізованих ASIC-пристроїв, оскільки обробка транзакцій вимагає складних математичних обчислень. Однак розробники мобільних додатків тепер пропонують варіанти, що нібито дозволяють майнити криптовалюту прямо на смартфоні.

Як працює майнінг на смартфоні

На відміну від традиційного майнінгу, де пристрій активно обчислює математичні завдання, мобільний майнінг здебільшого базується на хмарних обчисленнях або ж навіть на симуляції майнінгу. Це означає, що сам смартфон не бере активної участі у видобутку криптовалюти. Замість цього, застосунки використовують ресурси серверів для майнінгу, а смартфон лише відображає активність процесу.

Такі додатки часто пропонують «доказ виконаної роботи», який користувач отримує за активацію програми або підтримку інтересу до платформи. Це не справжній майнінг у класичному розумінні, оскільки пристрій не виконує обчислень для видобутку криптовалюти, але користувач отримує винагороду за свою активність, що симулює процес майнінгу.

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Переваги та недоліки майнінгу на смартфоні

Попри інноваційність мобільного майнінгу, думки щодо ефективності цього рішення розходяться. Перейдемо до наступної частини й розглянемо переваги та недоліки описаного методу майнінгу цифрових активів.

Переваги майнінгу криптовалют на телефоні

Переваги мобільного майнінгу криптовалют в основному пов’язані зі зручністю процесу. Розглянемо їх детальніше:

Доступність і мобільність: Великою перевагою є те, що будь-хто з телефоном або планшетом може майнити криптовалюту в будь-який час, не прив’язуючись до певного місця або комп’ютера.

Великою перевагою є те, що будь-хто з телефоном або планшетом може майнити криптовалюту в будь-який час, не прив’язуючись до певного місця або комп’ютера. Без великих інвестицій: Достатньо будь-якого смартфона або планшета, програмного забезпечення та стабільного інтернет-з’єднання.

Достатньо будь-якого смартфона або планшета, програмного забезпечення та стабільного інтернет-з’єднання. Зрозумілий алгоритм: Процес майнінгу максимально спрощений, і видобуток криптовалюти на телефоні можна здійснити за пару кліків.

Процес майнінгу максимально спрощений, і видобуток криптовалюти на телефоні можна здійснити за пару кліків. Хороша можливість для початківців: Тим, хто тільки почав майнити криптовалюту на iPhone або Android, пощастило. У цьому процесі кожен майнер може багато чому навчитися, якщо йому цікаво дослідити блокчейн і криптовалютний простір зсередини.

Недоліки майнінгу криптовалют на смартфоні

Недоліки майнінгу криптовалют на смартфонах пов’язані з технічними труднощами та ризиками. Ось вони:

Низька обчислювальна потужність: на жаль, потужності наших телефонів недостатньо, щоб конкурувати зі спеціалізованими майнінговими комп’ютерами та установками. Ця неконкурентоспроможність може серйозно вплинути на розмір потенційного доходу і витратити ваш час, тому мобільний майнінг вважається збитковим.

на жаль, потужності наших телефонів недостатньо, щоб конкурувати зі спеціалізованими майнінговими комп’ютерами та установками. Ця неконкурентоспроможність може серйозно вплинути на розмір потенційного доходу і витратити ваш час, тому мобільний майнінг вважається збитковим. Знос пристрою: Мобільний майнінг може швидко розряджати батарею ваших пристроїв і призвести до їх перегріву. Тому немає гарантії, що навіть найкращий телефон для майнінгу криптовалют зможе залишитися неушкодженим після цього.

Мобільний майнінг може швидко розряджати батарею ваших пристроїв і призвести до їх перегріву. Тому немає гарантії, що навіть найкращий телефон для майнінгу криптовалют зможе залишитися неушкодженим після цього. Високе енергоспоживання: Майнінг зазвичай використовує всі ресурси, тому користуватися смартфоном під час видобутку монет практично неможливо. Крім того, смартфон може зависнути.

Майнінг зазвичай використовує всі ресурси, тому користуватися смартфоном під час видобутку монет практично неможливо. Крім того, смартфон може зависнути. Ризик зіткнутися з вірусами або шахраями: Під час майнінгу на телефоні існує висока ймовірність встановити шкідливе програмне забезпечення або натрапити на шахрайські проєкти.

Топ-5 безплатних застосунків для майнінгу на Android та iOS

Для майнінгу криптовалют за допомогою смартфонів на базі Android або iPhone були розроблені спеціальні програми. Застосунок для майнінгу криптовалют використовує апаратне забезпечення вашого смартфона для генерування певної швидкості хешування, щоб підвищити ймовірність видобутку блоків.

Заглибмось в тему мобільного майнінгу і подивимося, які програми можна використовувати для безплатного майнінгу на Android та iOS. Серед них CryptoTab, Binance, StormGain, NiceHash і Bitdeer. Ось найбільш детальний огляд кожного з них:

CryptoTab. Це один з перших додатків з можливостями майнінгу. Все, що вам потрібно зробити, це встановити його на свій телефон і запустити функцію майнінгу, після чого застосунок почне видобувати монети автоматично. CryptoTab дає можливість запрошувати друзів через приватне посилання, і якщо вони його приймуть, ви зможете заробити більше.

Це один з перших додатків з можливостями майнінгу. Все, що вам потрібно зробити, це встановити його на свій телефон і запустити функцію майнінгу, після чого застосунок почне видобувати монети автоматично. CryptoTab дає можливість запрошувати друзів через приватне посилання, і якщо вони його приймуть, ви зможете заробити більше. Binance. Це застосунок від відомої криптовалютної біржі, який пропонує хмарний майнінг. Користувачі мають можливість брати участь у майнінгу опосередковано, купуючи певний хешрейт у майнінг-пулі Binance, і отримувати винагороду на гаманець на платформі. Також є можливість придбати продукти хмарного майнінгу з різною тривалістю дня. До речі, нещодавно, вперше за десятиліття: майнер здобув блок Біткоїна на одному пристрої без участі пулу.

Це застосунок від відомої криптовалютної біржі, який пропонує хмарний майнінг. Користувачі мають можливість брати участь у майнінгу опосередковано, купуючи певний хешрейт у майнінг-пулі Binance, і отримувати винагороду на гаманець на платформі. Також є можливість придбати продукти хмарного майнінгу з різною тривалістю дня. До речі, нещодавно, вперше за десятиліття: майнер здобув блок Біткоїна на одному пристрої без участі пулу. StormGain. StormGain хвалять за зручний інтерфейс і безпечне зберігання криптовалюти, але він вимагає перезапуску кожні 4 години, що може бути незручно для активних криптомайнерів.

StormGain хвалять за зручний інтерфейс і безпечне зберігання криптовалюти, але він вимагає перезапуску кожні 4 години, що може бути незручно для активних криптомайнерів. NiceHash. Застосунок дозволяє керувати майнінг-ригами та замовленнями на хешрейт. Завдяки функції калькулятора прибутковості його часто обирають як початківці, так і досвідчені користувачі. Ще однією перевагою NiceHash є підвищений рівень безпеки.

Застосунок дозволяє керувати майнінг-ригами та замовленнями на хешрейт. Завдяки функції калькулятора прибутковості його часто обирають як початківці, так і досвідчені користувачі. Ще однією перевагою NiceHash є підвищений рівень безпеки. Bitdeer. Ця програма дозволяє майнити кілька криптовалют. Вона також пропонує різні цінові плани, залежно від вашої інвестиційної стратегії. Bitdeer часто обирають досвідчені майнери, оскільки він надає доступ до установок професійного рівня.

Ці програми є одними з найпоширеніших додатків для безплатного мобільного майнінгу. Однак умови можуть змінюватися, тому, щоб залишатися в курсі подій, слід стежити за оновленнями на сайтах провайдерів.

Чи варто займатися майнінгом на смартфоні

Попри популярність ідей мобільного майнінгу, більшість експертів застерігають від надмірних очікувань. Реальні можливості заробітку на таких застосунках є обмеженими, а в деяких випадках вони можуть бути ризикованими з погляду безпеки даних. Багато мобільних майнінг-додатків містять рекламу або мають низьку надійність, а деякі навіть можуть використовувати дані користувачів для несанкціонованої діяльності.

Майнінг на смартфоні для тих, хто хоче отримати доступ до криптовалют без значних витрат на обладнання. Однак більшість таких додатків не забезпечують реального майнінгу та, відповідно, значного заробітку. Найчастіше користувачі отримують символічні винагороди за активність, які не мають значної цінності. Тому мобільний майнінг краще розглядати як спосіб ознайомитися з криптовалютами, а не як реальну можливість заробити на них.

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Додаткові джерела: CoinTelegraph, Forbes, cryptomus.com