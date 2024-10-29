Вперше за десятиліття: майнер здобув блок Біткоїна на одному пристрої без участі пулу

Вперше з часів GPU-майнінгу блок Біткоїна було видобуто на індивідуальному рівні за допомогою однієї одиниці обладнання та без участі пулу

За словами засновника FutureBit Джона Стефанопулоса, нещодавно вперше за останні десять років було здобуто блок Біткоїна, який видобув один користувач. Соло-майнеру вдалося знайти блок Bitcoin за допомогою власного обладнання.

“Це перший сольний блок за останні десять років, який був добутий на одному пристрої, що працює як повноцінна нода і відправляє цей блок анонімно і незалежно, без участі третіх сторін”, — зазначив Стефанопулос.

Holy shit today is an historic day for Bitcoin…it happened the first independent solo block mined by a single user using their own hardware and software for the first time since the gpu days! I can’t think right now but more to come in later today!https://t.co/WN1k7nj9Ee — John S (@JStefanop1) October 28, 2024

Блок був знайдений на повновузловому пристрої Apollo II, на якому працював власний незалежний вузол користувача і Solo Stratum сервер.

У перші дні існування Біткоїна можна було видобувати блоки за допомогою звичайного персонального комп’ютера. Однак після того, як до мережі почало приєднуватися все більше користувачів, соло-майнерство ставало дедалі складнішим.

Майнери почали об’єднуватися в «пули», що дозволило значно прискорити процес генерації блоків, колективно використовуючи свої ресурси й згодом розділяючи винагороду за блок. Однак зараз вони постійно висловлюють занепокоєння з приводу зростання централізації майнінг-пулів.

Враховуючи, що складність майнінга Біткоїна зростає з кожним днем, шанси видобути блок самостійно нескінченно малі. Добування блоку може зайняти роки або навіть десятиліття для соло-майнера. Як зазначив Стефанопулос, чиєсь життя щойно змінилося найкращим чином.

Після нещодавнього халвінга, поточна винагорода за блок Біткоїна становить 3,125 BTC (приблизно $216,024). Як ми писали вранці, ціна Біткоїна перевищила позначку в $71 000.

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За матеріалами U.Today