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Вперше за десятиліття: майнер здобув блок Біткоїна на одному пристрої без участі пулу

29.10.2024 13:50
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Вперше з часів GPU-майнінгу блок Біткоїна було видобуто на індивідуальному рівні за допомогою однієї одиниці обладнання та без участі пулу

Вперше за десятиліття: майнер здобув блок Bitcoin на одному пристрої без участі пулу

Фото: motionarray.com, freepik.com

За словами засновника FutureBit Джона Стефанопулоса, нещодавно вперше за останні десять років було здобуто блок Біткоїна, який видобув один користувач. Соло-майнеру вдалося знайти блок Bitcoin за допомогою власного обладнання.

“Це перший сольний блок за останні десять років, який був добутий на одному пристрої, що працює як повноцінна нода і відправляє цей блок анонімно і незалежно, без участі третіх сторін”, — зазначив Стефанопулос.

Блок був знайдений на повновузловому пристрої Apollo II, на якому працював власний незалежний вузол користувача і Solo Stratum сервер.

У перші дні існування Біткоїна можна було видобувати блоки за допомогою звичайного персонального комп’ютера. Однак після того, як до мережі почало приєднуватися все більше користувачів, соло-майнерство ставало дедалі складнішим.

Майнери почали об’єднуватися в «пули», що дозволило значно прискорити процес генерації блоків, колективно використовуючи свої ресурси й згодом розділяючи винагороду за блок. Однак зараз вони постійно висловлюють занепокоєння з приводу зростання централізації майнінг-пулів.

Враховуючи, що складність майнінга Біткоїна зростає з кожним днем, шанси видобути блок самостійно нескінченно малі. Добування блоку може зайняти роки або навіть десятиліття для соло-майнера. Як зазначив Стефанопулос, чиєсь життя щойно змінилося найкращим чином.

Після нещодавнього халвінга, поточна винагорода за блок Біткоїна становить 3,125 BTC (приблизно $216,024). Як ми писали вранці, ціна Біткоїна перевищила позначку в $71 000.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinBlockchainКриптовалютиСвітНовини
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