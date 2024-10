Вперше за десятиліття: майнер здобув блок Біткоїна на одному пристрої без участі пулу

Вперше з часів GPU-майнінгу блок Біткоїна було видобуто на індивідуальному рівні за допомогою однієї одиниці обладнання та без участі пулу

За словами засновника FutureBit Джона Стефанопулоса, нещодавно вперше за останні десять років було здобуто блок Біткоїна, який видобув один користувач. Соло-майнеру вдалося знайти блок Bitcoin за допомогою власного обладнання.

Holy shit today is an historic day for Bitcoin…it happened the first independent solo block mined by a single user using their own hardware and software for the first time since the gpu days!

I can’t think right now but more to come in later today!https://t.co/WN1k7nj9Ee

— John S (@JStefanop1) October 28, 2024