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Біткоїн подолав позначку в $71 000: що стало поштовхом

29.10.2024 11:20
Олеся Крамаренко
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Флагманська криптовалюта зросла приблизно на 12% цього місяця, тож «Uptober» виправдовує свою назву

Біткоїн подолав позначку в $71 000: що стало поштовхом

Фото: freepik.com

У вівторок Біткоїн сягнув позначки $71 500, що є найвищим рівнем з початку червня. За даними криптовалютної аналітики CryptoQuant, поточне ралі очолюють «кити» на біржі Binance, де спостерігається стабільний приплив американського капіталу.

Дані Lookonchain показують, що цієї п’ятниці «кит» вивів з біржі Binance біткоїнів на суму майже $40 млн. Біткоїн-ETF фіксують масові притоки Згідно з даними, наданими Farside Investors, біржові фонди, що торгують біткоїнами (ETF), зафіксували в понеділок притоки на суму $479 млн. Не дивно, що лідером став BlackRock’s IBIT, який зареєстрував $315 млн свіжих грошей за один день.

Це вже п’ятий день поспіль притоку коштів у біткоїн-ETF. За останні 12 торгових днів вони отримали майже $4 млрд. Як зазначає аналітик ETF Нета Герачі, менш як 10% ETF мають загальний обсяг активів у $4 млрд. У понеділок ці продукти продемонстрували найбільший одноденний приплив коштів з 14 жовтня.

У коментарі виданню The Block аналітик Bitget Research Раян Лі так пояснив цей стрибок:

“Зростання біткоїна підтримується кількома факторами. Це, зокрема, очікуване зниження процентної ставки ФРС 7 листопада 2024 року. Ринок розраховує, що регулятор скоротить показник на 25 базисних пунктів, що відображає необхідність коригувань для підтримки економічного зростання”.

Ліквідації за ф’ючерсними контрактами

Різкий стрибок цін викликав хвилю ліквідацій за ф’ючерсними контрактами. Добовий показник становить майже $237 млн. Більша частина втрат припадає на короткі позиції.

Аналітик Пітер Брандт вважає, що ралі Біткоїна після халвінгу, можливо, вже почалося. За словами Брандта, графік цифрового золота завершив сформовану за останні п’ять місяців фігуру «перевернутого трикутника, що розширюється».

«Серія нижчих максимумів і нижчих мінімумів з березня підійшла до кінця», — сказав він.

Крім Біткоїна, приростом відзначилися також інші найбільші криптоактиви за показником капіталізації. Серед них виділяється Dogecoin. Добовий приріст ціни активу склав понад 15%.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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