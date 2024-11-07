Гетманцев пропонує ввести в Україні обов'язкову купівлю населенням ОВДП

Обов’язкова купівля облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) всіма працездатними українцями може стимулювати залучення внутрішніх заощаджень на потреби армії

Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, наразі в Україні є потенціал для подальшого нарощування обсягу розміщень ОВДП як серед банків, так і серед бізнесу та населення. Середньозважена дохідність гривневих ОВДП, випущених у жовтні, дорівнювала 15,6%, що випереджає прогнозну девальвацію та інфляцію.

«Водночас, досвід деяких країн, які проходили через великі війни, свідчить, що одних ринкових стимулів для мобілізації внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки і оборони може бути недостатньо», — зазначає Гетманцев.

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Він навів у приклад Ізраїль, де через постійні збройні конфлікти запровадили низку обов’язкових накопичувальних схем, в тому числі для фінансування безпекових витрат, що постійно зростають. Одним з таких інструментів була довгострокова обов’язкова військова позика (defense loan), яка проіснувала 5 років та розміщувалась на таких умовах:

на купівлю військових облігацій в обов’язковому порядку йшло 7% від оподаткованого доходу робітника, самозайнятого, доходу підприємства;

ставка дохідності — 5%, дохід за облігаціями не оподатковувався;

тіло позики додатково індексувалось на індекс вартості життя;

перші позики мали бути погашені протягом 16 років, 12 рівними місячними платежами. Відсотки сплачувались рівними траншами кожні 3 роки.

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Гетманцев допустив, що подібна система може бути запроваджена і в Україні виключно на період воєнного стану та для фінансування армії, однак назвав це питанням «глибокої політичної, суспільної і професійної дискусії».

«Так само, вважаю, що на стороні державних банків маємо перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій на основі індивідуальних планів, які мають розробити Мінфін та НБУ», — додає нардеп.

Він вважає потенційне запровадження обов’язкової купівлі ОВДП населенням шляхом для стимулювання залучення внутрішніх заощаджень на потреби сил безпеки і оборони з боку банків, бізнесу та населення.

Нагадаємо, ПриватБанк значно спростив процес інвестування в цінні папери для своїх клієнтів. Тепер купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) можна онлайн через вебверсію Приват24, починаючи з 1 000 грн. Крім того, банк дозволяє не лише купувати, але й продавати ОВДП в режимі онлайн.

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