НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП

Національний банк України (НБУ) розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

З 15 жовтня 2024 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано облігації внутрішньої державної позики з ідентифікаційними номерами (ISIN) UA4000232896 та UA4000232912, які Міністерство фінансів України вперше розмістило 1 жовтня 2024 року.

Це рішення сприятиме підвищенню активності на аукціонах з розміщення ОВДП, що проводяться Міністерством фінансів України, і відіграє важливу роль у забезпеченні фінансування державного бюджету без залучення емісії грошей.

В Нацбанку нагадали, що з 11 жовтня 2024 року банки матимуть змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів.

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Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України. З 15 жовтня 2024 року він міститиме п’ятнадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615 та нові UA4000232896 і UA4000232912.

Розширення переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджене рішенням Правління Національного банку України від 8 жовтня 2024 року № 368-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш». Це рішення набере чинності з 14 жовтня 2024 року.

Раніше ми писали, що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень. Національний банк України оприлюднив свіжий Макроекономічний та монетарний огляд, у якому йдеться про те, які зміни відбулися в економіці України за серпень-вересень.

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