close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП

09.10.2024 10:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Національний банк України (НБУ) розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП Фото: bank.gov.ua

З 15 жовтня 2024 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано облігації внутрішньої державної позики з ідентифікаційними номерами (ISIN) UA4000232896 та UA4000232912, які Міністерство фінансів України вперше розмістило 1 жовтня 2024 року.

Це рішення сприятиме підвищенню активності на аукціонах з розміщення ОВДП, що проводяться Міністерством фінансів України, і відіграє важливу роль у забезпеченні фінансування державного бюджету без залучення емісії грошей.

В Нацбанку нагадали, що з 11 жовтня 2024 року банки матимуть змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів.

Цікаве по темі: Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні

Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України. З 15 жовтня 2024 року він міститиме п’ятнадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615 та нові UA4000232896 і UA4000232912.

Розширення переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджене рішенням Правління Національного банку України від 8 жовтня 2024 року № 368-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш». Це рішення набере чинності з 14 жовтня 2024 року.

Раніше ми писали, що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень. Національний банк України оприлюднив свіжий Макроекономічний та монетарний огляд, у якому йдеться про те, які зміни відбулися в економіці України за серпень-вересень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

НБУ презентував памʼятну монету на честь Усика

НБУ може ще більше знизити облікову ставку: за яких умов

За матеріалами: НБУ.

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з дропами 09.10.2024

Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з дропами
НБУ анулював ліцензії трьом небанкам 08.10.2024

НБУ анулював ліцензії трьом небанкам
Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні 08.10.2024

Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні
Що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень: аналітика НБУ 07.10.2024

Що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень: аналітика НБУ
НБУ оштрафував небанк на 612 тис. грн 04.10.2024

НБУ оштрафував небанк на 612 тис. грн
Чому банки стали ретельніше перевіряти рахунки та як забезпечити собі бездоганну фінансову репутацію 04.10.2024

Чому банки стали ретельніше перевіряти рахунки та як забезпечити собі бездоганну фінансову репутацію
Вибір редакції
Всі
Підвищення ПДВ: гостра необхідність чи забаганка урядів
ТОП статей 09.10.2024

Підвищення ПДВ: гостра необхідність чи забаганка урядів

 Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес
ТОП статей 07.10.2024

Гіперскейлери: хто це і як вони впливають на бізнес
Останні новини
Сьогодні  14:20

Нейромережа від Apple розчарувала користувачів

 Сьогодні  13:40

Canary Capital подала заявку на другий спотовий XRP ETF у США

 Сьогодні  13:00

Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з дропами

 Сьогодні  12:40

Підвищення ПДВ: гостра необхідність чи забаганка урядів

 Сьогодні  12:20

Дуров анонсував низку оновлень в Telegram

 Сьогодні  11:40

Quoroom купує Investory, щоб розширити платформу для залучення капіталу для стартапів

 Сьогодні  11:00

Укрпошта анонсувала вихід Amazon на ринок України: що відомо

 Всі новини
credit link image