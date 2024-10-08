Кого та на скільки НБУ оштрафував у вересні

Національний банк України (НБУ) у вересні 2024 року застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу

АТ «Український банк реконструкції та розвитку» — штраф у розмірі 14 071 760,68 грн за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначені недоліки включають неналежне виконання обов’язку щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ, а також відсутність достатніх процедур для управління ризиками. Банк не забезпечив належну автоматизацію процесів фінансового моніторингу, не здійснив належну перевірку клієнтів, не застосовував ризик-орієнтований підхід та не надав достовірної інформації на запити інспекційної групи.

На АТ «Банк 3/4» накладено штраф у розмірі 10 051 000,00 грн, а також видано письмове застереження за порушення вимог Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

Цікаве по темі: Що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень: аналітика НБУ

Штраф накладено за неналежне виконання банком обов’язків щодо: застосування ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, неналежне проведення перевірки нових та існуючих клієнтів, а також неналежне запровадження автоматизованої системи, що має забезпечувати виконання процесів.

АТ «КомінБанк» — штраф у розмірі 2 000 000,00 грн. Банк не виконав належним чином свій обов’язок розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ відповідно до вимог законодавства. Крім того, у внутрішніх документах банку відсутні процедури, достатні для ефективного управління ризиками.

ТОВ «ФК «Юніос» — штраф у розмірі 340 000,00 грн накладено за те, що установа не виконала належним чином обов’язок подавати на запити Національного банку повну та достовірну інформацію, документи, їх копії або витяги з них, які стосуються дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні Національному банку для здійснення нагляду і перевірки порушень.

На ТОВ «ФК ЮаПей» Нацбанк наклав штраф у розмірі 255 000,00 грн за порушення вимог щодо розробки, впровадження та оновлення внутрішніх документів з урахуванням законодавства у сфері ПВК/ФТ; підтримки актуальної інформації про оцінку ризиків і управління ризиками, пов’язаними з новими та існуючими інформаційними продуктами; а також неналежної перевірки нових клієнтів.

Читайте також: НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

Крім того виненесо письмове застереження за порушення: порядку заміни файлів і виправлення помилок у статистичній звітності з питань ПВК/ФТ; несвоєчасного доповнення анкети клієнта новими або уточненими даними; а також незбереження в справі клієнта документів, що стосуються ділових відносин, що призвело до ненадання їх Національному банку на запит.

ТОВ «ІФГ», ТОВ «ФК «Капітал-Дніпро» — штрафи в розмірі 51 000,00 грн кожній установі за неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк.

ТОВ «ФК «ЕВО» — штраф у розмірі 1 700,00 грн. Установа не виконала належним чином рішення Національного банку про застосування письмового застереження, оскільки не надала відповідь протягом п’яти робочих днів із моменту отримання цього рішення. У відповіді потрібно було вказати строк, протягом якого установа зобов’язується виправити порушення та запобігти їм у майбутньому.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ презентував памʼятну монету на честь Усика

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ може ще більше знизити облікову ставку: за яких умов

За матеріалами: НБУ.