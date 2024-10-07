Що змінилося в економічній сфері України за серпень-вересень: аналітика НБУ

Національний банк України оприлюднив свіжий Макроекономічний та монетарний огляд, у якому йдеться про те, які зміни відбулися в економіці України за серпень-вересень

Про це в Telegram повідомила пресслужба регулятора.

До вашої уваги ключові висновки:

Інфляція у серпні очікувано пришвидшилася — до 7,5% р/р порівняно з 5,4 % р/р у липні. Така динаміка зумовлена насамперед обмеженою пропозицією окремої продовольчої продукції.

Базова інфляція у серпні зросла суттєвіше за прогноз — до 6,5% р/р, передусім унаслідок перенесення на ціни вищих витрат бізнесу на сировину, енергію й оплату праці. Проте інфляційні очікування загалом залишалися стійкими.

Ділові очікування у вересні поліпшилися завдяки переважно стабільній ситуації в енергетиці, роботі морського коридору та швидшим, ніж торік, жнивам пізніх культур. Ці чинники зумовили зростання агросектору та секторів промисловості й транспорту.

Ринок праці пожвавився: попит на робочу силу надалі зростав завдяки більшій економічній активності, водночас практично припинилося скорочення пропозиції. Брак працівників і далі підтримував високі темпи зростання зарплат.

Дефіцит державного бюджету (без урахування грантів у доходах) у вересні дещо звузився. Профінансувати бюджетні потреби вдалося завдяки накопиченим коштам від отриманої в серпні міжнародної допомоги, а також найбільшим з початку року обсягам внутрішніх запозичень на тлі додаткових стимулюючих заходів НБУ та певного підвищення дохідності ОВДП.

Міжнародні резерви зросли до $42,3 млрд станом на кінець серпня завдяки значним обсягам міжнародної фінансової допомоги та звуженню дефіциту торгівлі товарами.

Ситуація на валютному ринку була стійкою, в тому числі завдяки збереженню НБУ у вересні облікової ставки на рівні 13% та збільшенню валютних інтервенцій.

Громадяни активно інвестували у строкові гривневі депозити та ОВДП.

Повний Огляд читайте за посиланням bank.gov.ua.

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