Що очікує український ринок праці: аналітика від фахівців OLX Робота

Експерти розповіли, які стратегії залучення та утримання кадрів впроваджують роботодавці, як підтримують інклюзивність, залучаючи ветеранів, молодь та людей старшого віку, і які кроки необхідні для стабілізації ринку праці в умовах кризи. Детальніше у нашому репортажі із прессніданку від OLX Робота

OLX є частиною великої міжнародної інвестиційної групи PROSUS, яка активно розвиває діджитал-платформи в різних країнах світу. Завдяки цьому платформа має значний досвід і ресурси для розвитку в багатьох напрямках, у тому числі й у сфері працевлаштування.

Платформа OLX добре знайома українцям і має високий рівень популярності: кожен другий інтернет-користувач в Україні відвідує її хоча б раз на місяць. Це свідчить про широке охоплення аудиторії та глибоке проникнення в різні сегменти суспільства, що дозволяє більш точно відслідковувати настрої та потреби користувачів.

За даними статистики, OLX займає шосте місце серед найпопулярніших сервісів в Україні, поступаючись лише соціальним мережам. І фактично виконує роль соціальної мережі, де люди не лише купують та продають товари, але й шукають роботу та працівників.

Велика аудиторія та висока частота використання роблять OLX ефективним інструментом для пошуку роботи, особливо для представників робітничих професій. Завдяки тому, що платформа має доступ до великої кількості активних користувачів, роботодавці можуть швидко знаходити підходящих кандидатів, а шукачі — актуальні вакансії.

OLX зробили ставку на чіткий сегмент

Марія Абдулліна, керівниця напряму «OLX Робота», розповіла, що платформа OLX відіграє важливу роль у забезпеченні робочими місцями представників робітничих спеціальностей та лінійного персоналу. Вона зазначила, що багато дрібних підприємців, які ведуть свій бізнес через OLX, наприклад, продаючи товари або аксесуари, використовують платформу для пошуку нових працівників. Часто ці підприємці відкривають магазини у себе біля дому і потребують продавців чи іншого персоналу.

Абдулліна звернула увагу, що платформа має велику аудиторію активних користувачів, які не лише продають і купують товари, але й шукають роботу. Це дозволило створити потужний сервіс для пошуку робітничого персоналу, який зараз є лідером серед українських ресурсів у цьому сегменті. Завдяки чіткій спрямованості на потреби конкретної аудиторії, «OLX Робота» стала популярною платформою для людей, які шукають вакансії у сфері робітничих професій, що є важливою частиною ринку праці.

«І цей цільовий фокус, у якому ми, власне, і працюємо з даною категорією — це представники блакитних комірців, тобто робітничої спеціальності. Це топ-3 джоб-порталів з України статистично по всіх параметрах. Тому сьогодні ми знаходимося в трійці тих ресурсів, на яких українці шукають роботу, попри те, що ми фокусуємося тільки на одному такому, але масовому, великому сегменті. 11 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця, які шукають роботу на OLX. Станом на зараз більше ніж 68 тисяч вакансій є опублікованими прямо зараз у сегменті робітничих спеціальностей», — навела статистичні дані Абдулліна.

Марія Абдулліна пояснила, що «OLX Робота» фокусується на сегменті робітничих спеціальностей, оскільки є велика потреба в таких фахівцях. Платформа допомагає швидко знайти роботу людям, яким потрібне працевлаштування негайно, без довгого процесу подання резюме чи очікування. Це зручно для тих, хто шукає термінові вакансії та хоче отримати відповідь одразу. Також компанія активно працює з медіа для підвищення престижу робітничих професій.

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«Наприклад, зварювальники наразі мають дуже високу оплату праці. І це ексклюзивні працівники, яких шукають, яким готові давати дуже багато, але їх немає. Насправді це важлива і престижна професія. Це дуже кваліфіковані люди, яким також потрібне визнання. І це величезна потреба економіки і ринку в таких спеціалістах. І в цьому напрямку дуже важливо працювати і дуже важливо інформувати і працювати з формуванням суспільної думки, поваги до робітничих професій, бо, власне, це наша суспільна зацікавленість», — додала вона.

Аналіз ринку праці: заробітні плати, попит на професії та регіональні відмінності

Аліна Шапран, менеджерка з розвитку ключових бізнес-клієнтів платформи «OLX Робота», проаналізувала динаміку відновлення ринку праці в Україні з серпня 2021 по серпень 2024 року. За її словами, ринок праці відновився на 106% порівняно з довоєнним періодом. Проте, попри відновлення, криза з нестачею кадрів залишається гострою проблемою. Навіть до початку повномасштабного вторгнення багато роботодавців скаржилися на брак спеціалістів, і зараз ситуація не покращилася: хоч вакансій і стало більше, знайти потрібних фахівців досі складно.

За кількістю оголошень лідирують вакансії продавців, водіїв, вантажників, різноробочих, кухарів, касирів, барист, продавців-консультантів, а також прибиральниць і охоронців. Це ті категорії, на які найбільше потребують працівників українські роботодавці. Водночас і серед пошукачів роботи найбільше відгуків саме на ці позиції, що підтверджує відповідність попиту і пропозиції в цьому сегменті.

Шапран також зазначила, що найбільше вакансій і відгуків на них фіксується у великих містах-мільйонниках, таких як Київ, Дніпро і Одеса. Це свідчить про високу концентрацію як роботодавців, так і шукачів роботи в цих регіонах. Проте навіть у таких великих містах є проблема із заповненням усіх відкритих вакансій, що вказує на певний дисбаланс між попитом на працівників і наявною кількістю кандидатів.

«Всі ми пам’ятаємо 2023 рік. Уже був перший рік війни, коли люди активно шукали роботу, і це дало нам змогу подумати про те, що ринок знову перевернувся на сторону роботодавців. Але ситуація змінилася: компанії почали потихеньку відновлюватися, набирати людей, і ми бачимо, що кількість вакансій зараз зростає непропорційно до кількості тих кандидатів у тому населенні, яке є зараз в Україні. Тобто робочої сили у нас не збільшується, але вакансії зростають. Саме тому ми бачимо, що кількість кандидатів на одну вакансію зменшується, і, на жаль, ця тенденція до зниження буде продовжуватися. Так, як ми всі знаємо, демографічна ситуація у нас в Україні також незадовільна для того, щоб покривати необхідну кількість вакансій», — коментує експертка.

Дані також вказують на те, що роботодавці почали підвищувати соціальні пакети для працівників, і це особливо помітно в таких регіонах, як Київська, Херсонська, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області, де рівень заробітних плат прирівнюється до центральних регіонів. Водночас у таких областях, як Сумська, Чернігівська, Кіровоградська та Миколаївська, середні зарплати залишаються найнижчими. Середня зарплата по Україні станом на сьомий місяць становить 19 тисяч гривень.

Основним фактором, на який реагують шукачі роботи, є рівень заробітної плати. Вона зазначила, що найбільші зарплати пропонує Служба сил оборони України, далі йдуть СТО і будівництво. У топ-3 лідерів також входять логістика, склади, доставка, сільське господарство і пов’язані з ним сфери. Це саме ті галузі, які зараз пропонують найбільші зарплати. Найбільш високооплачуваними професіями стали брокери, далекобійники і фасадники. Зростання попиту на брокерів пов’язане зі збільшенням угод на ринку нерухомості.

Загалом, ринок праці демонструє активне відновлення, а кількість вакансій продовжує зростати. Це свідчить про позитивну динаміку, але водночас виникає питання щодо достатньої кількості кваліфікованих кадрів для заповнення цих вакансій, що може стати викликом для роботодавців у майбутньому.

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Інклюзивність на ринку праці

Каріна Арушанян, бренд-менеджерка категорій «OLX Робота» та «Послуги», у своїй доповіді наголосила на необхідності утримання та розвитку співробітників в Україні. Вона зазначила, що для цього роботодавці мають активно займатися підвищенням кваліфікації працівників (апскілінг) та розширенням їхніх навичок (рескілінг). Також важливо пропонувати конкурентні умови праці, збільшувати заробітні плати та створювати позитивну корпоративну культуру, яка мотивує працівників залишатися в компанії. Ці кроки були важливими і до війни, і залишаються актуальними зараз.

Каріна наголосила на проблемі кадрової кризи, яка виникла через масовий виїзд українців, особливо жінок, за кордон у зв’язку з війною. Вона підкреслила, що необхідно вже зараз працювати над поверненням цих людей в Україну. На її думку, бізнес може зробити свій внесок у цей процес, надаючи допомогу в облаштуванні житла, пропонуючи спеціальні умови релокації та підтримку для тих, хто повертається. Це допоможе людям відчути безпеку та впевненість у можливості продовжувати працювати і жити в Україні.

Тому бізнесам слід враховувати потреби родин своїх працівників, пропонуючи різні програми підтримки для сімей і дітей. Це може стати ключовим фактором для повернення співробітників із-за кордону і сприяти відновленню ринку праці в Україні.

«Ну, і також не менш важливий напрямок, з яким нам доведеться стикнутися в майбутньому, оскільки це і економічна, і демографічна вимога, яка зараз існує в Україні, — це залучення іноземної робочої сили. Ми розуміємо, що насправді можливостей для того, щоб залучати людей із європейських країн, з таких недалеких, дружніх країн, не так багато, тому в першу чергу це будуть люди з країн, які досить відрізняються від нас культурно. Потрібно бути готовими до цього, відкритими. І це дуже важливий пункт також з точки зору того, щоб давати їм можливість навчатись, підтримувати стипендіальні програми для іноземців і надавати їм можливість релокації, житла, щоб вони відчували безпеку і можливість приїжджати в Україну і бачити тут своє майбутнє. І, насправді, ось ця мультикультурність також підводить нас до останнього, але не менш важливого пункту, про який ми так чи інакше вже згадували протягом всієї презентації. Це diversity, equity and inclusion — інклюзивність, яка стала дуже актуальною, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Це якраз культура різноманіття, рівності та інклюзивності», — вважає представниця компанії.

Спікерка наголосила, що поняття інклюзивності не обмежується лише підтримкою людей з інвалідністю. Воно охоплює різні соціально вразливі групи населення, які стикаються з бар’єрами на ринку праці. Серед таких груп вона виділила молодь і студентів, які активно шукають роботу та прагнуть заробляти. Роботодавцям варто бути відкритими до прийняття таких кандидатів у свої команди.

Щодо створення умов працевлаштування для ветеранів — це свого роду моральний обов’язок для всіх роботодавців. Люди, які повертаються з війни, повинні мати можливість знайти роботу та адаптуватися до мирного життя. Також важливо звертати увагу на людей старше 45 років, які часто стикаються з упередженим ставленням. Багато роботодавців вважають, що вони менш схильні до навчання та розвитку. Проте ця вікова група готова працювати і має потенціал для поповнення кадрового резерву, який зараз є таким важливим для ринку праці.

Основні виклики та можливості для українського ринку праці в умовах війни

По-перше, через значний відтік робочої сили за кордон виникла гостра нестача кадрів, особливо у робітничих спеціальностях. Це вимагає від роботодавців активних дій щодо утримання та розвитку наявних працівників, включаючи підвищення заробітних плат і створення мотиваційних програм.

По-друге, попит на працівників у таких галузях, як логістика, будівництво та обслуговування, зростає швидше, ніж кількість кандидатів, що посилює проблему заповнення вакансій. Для її вирішення необхідно залучати нові трудові ресурси та створювати умови для повернення українців, які виїхали за кордон.

По-третє, важливою стає інклюзивність на ринку праці. Потрібно приділяти увагу вразливим групам населення, таким як молодь, ветерани та люди старше 45 років. Це дозволить не лише залучити додаткові кадри, але й створити робочу культуру, яка враховує потреби різних соціальних груп. Реалізація цих стратегій допоможе стабілізувати ринок праці та забезпечити його розвиток у складних умовах сьогодення.

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