Яке житло найчастіше купують українці — звіт OLX

Значна частина українців навіть не розглядає варіант придбання власного житла. Однак ті, хто наважились на такий крок, в більшості не користуються кредитом

У серпні 2024 року сервіс OLX опитав 811 користувачів категорії OLX Нерухомість щодо купівлі житла. Так, 48,4% респондентів заявили, що поки не планують купувати власну нерухомість. А ще 15,5% планують здійснити покупку наступного року. Ще 11,8% і 14,1% хочуть придбати нерухомість у наступні 2-3 та 3-5 років відповідно.

Серед тих, хто вже придбав житло, 11,9% зробили це за останні 2-3 роки, 6,4% — за останній рік, а ще 2,7% перебувають на етапі оформлення документів.

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69% опитаних, які нещодавно придбали нерухомість, обрали квартири, 21,8% — будинки, а 8,4% зазначили варіант «інше», де включили склади, дачі або земельні ділянки.

Щодо вартості житла, то 36% витратили від $30 тис. до $70 тис., 33% — до $30 тис., 12% — від $70 тис. до $150 тис., а 7% витратили понад $150 тис.

Чи беруть українці кредити

Серед тих, хто вже купував житло, 17,6% скористалися кредитом. Більшість із них (49%) придбали квартири, 46,6% — будинки.

Як причини вибору такого способу фінансування 65% вказали нестачу власних коштів для повної оплати, 39,1% — можливість поступово виплачувати суму без фінансових втрат для родини, 13% — бажання інвестувати в нерухомість без витрачання всіх заощаджень, а 13% скористалися пільговим кредитом по програмі єОселя.

Попри це, тільки 8% респондентів точно розглядають можливість покупки житла в кредит у майбутньому, тоді як 36% виключають цю опцію. Серед основних переваг кредитування українці зазначили можливість отримати власне житло без накопичення повної суми, поступові виплати та вигідні відсоткові ставки.

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Серед головних перешкод, які назвали опитані:

36% не хочуть сплачувати відсотки по кредиту;

35% побоюються фінансових ризиків та нестабільності ринку;

23% вважають, що нинішні умови кредитування є занадто невигідними;

23% не довіряють кредитам взагалі;

5,8% мають негативний досвід кредитування;

5,8% чекають на покращення умов.

Щодо кредитних ставок, абсолютна більшість опитаних (75,6%) вважає, що ставка має бути до 5% річних. Ще 17,5% респондентів зупинили свій вибір на ставці 6-8% річних.

У майбутньому скористатися єОселею для покупки житла планують 12% українців, 29% розглядають цю можливість, а ще 29% вагаються, чи варто їм це робити.

Нагадаємо, ціни на нерухомість в різних регіонах України продовжують зростати попри відчутне падіння попиту серед громадян. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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