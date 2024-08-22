В Україні офіційно створили Земельний банк: що далі

Запуск Земельного банку в Україні вийшов на фінішну пряму. Перші торги плануються вже незабаром

Фонд державного майна України (ФДМУ) завершив процес корпоратизації ДП «Фонд аграрних інвестицій», створивши на його основі ТОВ «Державний земельний банк».

Це перший державний оператор земель сільськогосподарського призначення. Новостворене товариство на 100% належить державі, повідомили у ФДМУ.

Зазначається, що це необхідний фінальний етап у реалізації проєкту «Земельний банк», про який ми розповідали раніше, перед офіційним запуском перших онлайн-аукціонів з оренди державних земель.

Читайте також: Деякі українці не повинні сплачувати земельний податок: кого стосується

«Це унікальний досвід для України, адже вперше державне підприємство перетворилося на ТОВ, стовідсотковим власником якого є держава», — заявив голова ФДМУ Віталій Коваль.

Водночас керівник новоствореного ТОВ Ярослав Ярославський зазначив, що цей крок кардинально змінить механізм користування земельними ділянками. Замість 1% від нормативно-грошової оцінки за постійне користування, тепер орендна ставка складе 12%. Це збільшить надходження до бюджету щонайменше у 12 разів.

Загалом проєкт «Земельний банк» має на меті суттєво підвищити ефективність використання державних земель, збільшить надходження до державного бюджету, із якого фінансуються Сили оборони України, та створить прозорі умови для всіх учасників ринку.

Вас може зацікавити: Українці по-новому платитимуть за оренду землі: що пропонує Рада

Коли та як запрацює Земельний банк

Ярославський уточнив, що перші торги державними землями в системі Prozorro стартують вже наприкінці серпня або на початку вересня. В один день буде виставлено одразу близько 20 ділянок.

«Стартова вартість – від 12% від НГО (3 – 4 тис. грн), термін оренди – 14 років для однорічних насаджень і 25 років – для багаторічних. Термін від оголошення торгів до фіналізації отримання документів становить 30 календарних днів», — розповів він.

Інформація про ділянки буде відображена на земельній мапі, запуск якої відбудеться незабаром. Ярославський зауважив, що потенційними орендарями зазначених земель є фермери та загалом всі аграрії, а також переселенці, які хочуть започаткувати агробізнес без заходу в чиновницькі кабінети.

Нагадаємо, за три роки відкритого ринку землі в Україні було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі-продажу сільськогосподарських земель. Українці придбали загалом півмільйона гектарів землі за середньою ціною 41 тисяча гривень за гектар.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки землі та нерухомості купили українці з початку року — Опендатабот

Наскільки зросли ціни на землю в Україні — KSE

Скільки нерухомості купили українці у 2023 році — Опендатабот

За матеріалами ФДМУ, AgroPolit.com.