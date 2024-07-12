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Деякі українці не повинні сплачувати земельний податок: кого стосується

12.07.2024 19:30
Дарія Шуть
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Українці, що володіють землею, та постійні землекористувачі мають сплачувати за неї податок. Однак деякі категорії звільнені від цього зобов’язання

Деякі українці не повинні сплачувати земельний податок: кого стосується

Фото: unsplash.com, freepik.com

Земельний податок є одним із компонентів податку на майно. Платять земельний податок власники земельних ділянок, землекористувачі або ж орендарі земельних ділянок. Земельний податок можуть платити як фізичні, так і юридичні особи.

Проте далеко не кожен бізнес чи пересічний громадянин стикається зі сплатою земельного податку. Це в першу чергу пов’язано з тим, що є досить розгалужена сітка пільг, які дозволяють не платити цей земельний податок.

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Так, від сплати земельного податку звільняються:

  • особи з інвалідністю I та II групи;
  • фізичні особи, що виховують трьох і більше дітей;
  • пенсіонери за віком;
  • ветерани війни;
  • особи, що визнані постраждалими внаслідок катастрофи на ЧС.

Водночас пільга по земельному податку поділена не лише по суб’єктах, але й по об’єктах. Тобто за певні земельні ділянки при певних умовах можна не платити податок. Зокрема якщо земля призначена для ведення особистого сільського господарства та не перевищує 2 га.

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Також не потрібно платити земельний податок за ділянки, що призначені для будівництва та обслуговування житлового будинку, а також господарських будівель і споруд. Головна умова, щоб ці ділянки в селах не перевищують 0,25 га, в селищах – 0,15 га, а у містах – 0,1 га.

Крім того, згідно з законодавством можна не платити податок, якщо земля не перевищує:

  • 0,1 га — для дачного будівництва;
  • 0,01 га — для будівництва індивідуального гаража;
  • 0,12 га — для ведення садівництва.

Нагадаємо, за три роки відкритого ринку землі в Україні було укладено понад 254 тисячі угод з купівлі-продажу сільськогосподарських земель. Українці придбали загалом півмільйона гектарів землі за середньою ціною 41 тисяча гривень за гектар.

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За матеріалами 7eminar.ua

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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