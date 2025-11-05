close-btn
В Україні запустили цифровий портал Держстату

05.11.2025 21:00
Ольга Деркач

Вбудований ШІ-асистент та якісні дані — запустили інноваційний цифровий портал Держстату

Фото: t.me/zedigital

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ефективна держава починається з якісних даних. Це основа для ухвалення рішень.

«Разом з командою Держстату презентували нові інструменти, які трансформують Держстат у сучасну та інноваційну структуру, — написав Федоров. — Наша мета — перетворити державну статистику на сучасну ІТ data-компанію, яка працюватиме для уряду, бізнесу та громадян в єдиному просторі. Це візія цифрової трансформації, коли дані доступні, актуальні й працюють у реальному часі».

Він підкреслив, що за останні кілька років фахівці Мінцифри зробили фундаментальні кроки для наближення цієї мети. Коли тільки починалася реформу Держстату — більшість систем були застарілими, а єдиної бази статистичних даних не існувало.

Тепер було презентовано запуск нового порталу, який є вагомим результатом цієї трансформації.

«Тепер Держстат працюватиме як сервіс, де вся інформація структурована, доступна і відкрита для всіх користувачів. Дані стали не просто цифрами, а інструментом для прийняття рішень. Уряд, бізнес та громадяни зможуть запитувати потрібні дані та отримувати їх за лічені секунди», — зазначив міністр цифрової трансформації.

Новий портал Держстату — це:

  • єдина платформа доступу до статистичних даних країни для збору офіційної статистики — від збору, обробки та аналізу даних до їх поширення;
  • швидкий пошук, фільтри, візуалізація, інтерактивні дашборди, динамічні таблиці, якими зручно користуватися як урядовцям та аналітикам, так і журналістам й бізнесу;
  • вбудований ШІ-асистент StatGPT, який робить офіційні дані доступними для всіх. Це перший в Україні помічник для роботи з офіційною статистикою, який підтримує запити українською та англійською мовами та надає відповіді просто і швидко;
  • API для автоматичного отримання даних — користувачі можуть автоматично брати потрібну статистику та оновлювати її в реальному часі, а не копіювати дані вручну.

Проєкт із цифрової трансформації Держстату реалізується за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Вдячні командам Держстату та ЦОСД та всім, хто долучився до ініціативи. Також дякуємо нашим міжнародним партнерам та донорам за підтримку. Продовжуємо будувати цифрову державу, де дані працюють на людей.

Заходьте на новий портал Держстату, запитуйте потрібну статистику. Працюйте з даними легко, швидко та технологічно.

