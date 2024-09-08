Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA

Аналітичне дослідження, проведене українським маркетплейсом нерухомості DIM.RIA, включає стан ринку продажу первинного та вторинного житла, стан ринку оренди та поведінку українців, які шукають квартири

Первинний ринок

Пропозиція

Станом на кінець серпня 2024 активними є відділи продажів у 77% новобудов. Від початку літа в Україні здали в експлуатацію 23 новобудови на 72 секції: з них по 6 новобудов у Київській та Львівській областях, 5 — в Івано-Франківській, по 2 — в Дніпропетровській та Одеській областях і по одному об’єкту в Житомирській та Хмельницькій.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом серпня дещо знизилась майже в кожній області України, проте рік до року зростання вартості відбувалось в половині регіонів. Найбільш стрімкий ріст цін аналітики відзначили у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській та Черкаській областях. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою ціною $1 338 за м².

Попит

Протягом серпня аналітики DIM.RIA відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла серед користувачів з усіх областей, проте у масштабі року збереглась тенденція зниження активності. Вона оминула лише Київську область, де користувачі робили в півтора рази більше пошукових запитів порівняно з серпнем 2023, та Житомирську область, де пошуки також дещо зросли.

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Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року найбільше зросла у Київській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, та в більшості решти регіонів вона знизилась, подекуди більш як на 50% (Харківська та Сумська області). Також набагато менше власників стали пропонувати своє житло для продажу у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях: там спад кількості оголошень спостерігається на 37-47% протягом року.

Ціна

У серпні 2024 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за серпень 2023 року вона переважно зростала. Найбільший ріст показали Волинська, Чернівецька та Івано-Франківська області. Найдорожчим лишається Київ: у столиці власники просять у середньому $85 845 за однокімнатне житло.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $110 969, а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському — $48 487.

Інтерес

У серпні в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся в Одеській та Львівській областях. Та у порівнянні поточної та торішньої ситуації всі області стали отримувати менше пошукових запитів з купівлі житла. Найбільший відсоток покупців втратили Херсонська та Сумська області, а також відчутного зниження інтересу зазнали Івано-Франківська, Черкаська, Кіровоградська, Волинська, Чернівецька та Львівська області: від -40% до -46%.

Попри зменшення пошукових запитів кількість відгуків користувачів всюди перевищує кількість доданих оголошень. П’ятірка областей, де попит найбільше перевищує пропозицію: Волинська, Тернопільська, Вінницька, Чернівецька та Житомирська — тут на одне нове оголошення припадає в середньому 12-23 відгуки. Найбільша кількість оголошень та відгуків на них — у столиці, проте там розрив між пропозицією та попитом майже відсутній.

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Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди порівняно з серпнем попереднього року у півтора-два рази зросла кількість пропозицій житла у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. При цьому в центральних областях включно з Києвом аналітики відзначили спад кількості житла.

Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 18 205 грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці піднялась на 1%, а протягом останнього року збільшення склало 18%. Ціни ростуть і в інших регіонах, найактивніше — у Житомирській, Волинській, Рівненській областях (від +39% до +114% за рік).

Столиця дає змогу обрати більш бюджетне житло залежно від району. Найнижчі ціни можна знайти у Деснянському районі, в середньому 10 293 грн за однокімнатну квартиру, а от найдорожчим став Шевченківський район зі середньою ціною оренди за місяць 23 408 грн.

Інтерес

У серпні користувачі більш активно шукали житло у Львівській, Одеській, Дніпропетровській Тернопільській, Івано-Франківській областях та в столиці. Кількість пошуків там виросла від +12% до +44%.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні в Києві склало 1:9. При цьому в Київській області без урахування Києва на одне нове оголошення припадало у середньому 18 відгуків користувачів. Також високим попитом відносно пропозиції вирізнились Одеська, Хмельницька, Вінницька та Тернопільська області.

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