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Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA

08.09.2024 10:00
Ольга Деркач
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Аналітичне дослідження, проведене українським маркетплейсом нерухомості DIM.RIA, включає стан ринку продажу первинного та вторинного житла, стан ринку оренди та поведінку українців, які шукають квартири

Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA

Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA Фото: freepik.com, unsplash.com

Первинний ринок

Пропозиція

Станом на кінець серпня 2024 активними є відділи продажів у 77% новобудов. Від початку літа в Україні здали в експлуатацію 23 новобудови на 72 секції: з них по 6 новобудов у Київській та Львівській областях, 5 — в Івано-Франківській, по 2 — в Дніпропетровській та Одеській областях і по одному об’єкту в Житомирській та Хмельницькій.

Ціни

Середня вартість за один квадратний метр у доларі протягом серпня дещо знизилась майже в кожній області України, проте рік до року зростання вартості відбувалось в половині регіонів. Найбільш стрімкий ріст цін аналітики відзначили у Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Волинській та Черкаській областях. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою ціною $1 338 за м².

Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA

Попит

Протягом серпня аналітики DIM.RIA відзначили значне пожвавлення інтересу до первинного житла серед користувачів з усіх областей, проте у масштабі року збереглась тенденція зниження активності. Вона оминула лише Київську область, де користувачі робили в півтора рази більше пошукових запитів порівняно з серпнем 2023, та Житомирську область, де пошуки також дещо зросли.

Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA

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Вторинний ринок

Пропозиція

На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року найбільше зросла у Київській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, та в більшості решти регіонів вона знизилась, подекуди більш як на 50% (Харківська та Сумська області). Також набагато менше власників стали пропонувати своє житло для продажу у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях: там спад кількості оголошень спостерігається на 37-47% протягом року.

Ціна

У серпні 2024 ціна продажу однокімнатної квартири коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за серпень 2023 року вона переважно зростала. Найбільший ріст показали Волинська, Чернівецька та Івано-Франківська області. Найдорожчим лишається Київ: у столиці власники просять у середньому $85 845 за однокімнатне житло.

Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим лишається Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $110 969, а найнижчу суму вказують власники житла у Деснянському — $48 487.

Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA

Інтерес

У серпні в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився, найбільший приріст пошукових запитів відбувся в Одеській та Львівській областях. Та у порівнянні поточної та торішньої ситуації всі області стали отримувати менше пошукових запитів з купівлі житла. Найбільший відсоток покупців втратили Херсонська та Сумська області, а також відчутного зниження інтересу зазнали Івано-Франківська, Черкаська, Кіровоградська, Волинська, Чернівецька та Львівська області: від -40% до -46%.

Де в Україні дешевше купувати житло — дослідження DIM.RIA

Попри зменшення пошукових запитів кількість відгуків користувачів всюди перевищує кількість доданих оголошень. П’ятірка областей, де попит найбільше перевищує пропозицію: Волинська, Тернопільська, Вінницька, Чернівецька та Житомирська — тут на одне нове оголошення припадає в середньому 12-23 відгуки. Найбільша кількість оголошень та відгуків на них — у столиці, проте там розрив між пропозицією та попитом майже відсутній.

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Ринок оренди

Пропозиція

На ринку оренди порівняно з серпнем попереднього року у півтора-два рази зросла кількість пропозицій житла у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях. При цьому в центральних областях включно з Києвом аналітики відзначили спад кількості житла.

Ціна

Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 18 205 грн за однокімнатну квартиру. За місяць вартість житла у столиці піднялась на 1%, а протягом останнього року збільшення склало 18%. Ціни ростуть і в інших регіонах, найактивніше — у Житомирській, Волинській, Рівненській областях (від +39% до +114% за рік).

Столиця дає змогу обрати більш бюджетне житло залежно від району. Найнижчі ціни можна знайти у Деснянському районі, в середньому 10 293 грн за однокімнатну квартиру, а от найдорожчим став Шевченківський район зі середньою ціною оренди за місяць 23 408 грн.

Інтерес

У серпні користувачі більш активно шукали житло у Львівській, Одеській, Дніпропетровській Тернопільській, Івано-Франківській областях та в столиці. Кількість пошуків там виросла від +12% до +44%.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у серпні в Києві склало 1:9. При цьому в Київській області без урахування Києва на одне нове оголошення припадало у середньому 18 відгуків користувачів. Також високим попитом відносно пропозиції вирізнились Одеська, Хмельницька, Вінницька та Тернопільська області.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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