Перспективи Proptech: виклики та тенденції, що визначають майбутнє галузі

Ринок нерухомості зазнає значних змін через швидкий розвиток Proptech — технологій, які впливають на методи купівлі, продажу, оренди, аналізу галузі та управління активами. Однак, поряд із цими нововведеннями виникають і серйозні виклики

Спочатку нагадаємо, що Proptech — це відносно нове віяння в галузі нерухомості. Передові технології об’єдналися з прикладними рішеннями, дозволяючи бізнесу активно розвиватися та підкорювати хвилю диджиталізації. Керування проєктами стає прозорішим та відкритішим, процеси на будівельних майданчиках та логістика автоматизуються та оптимізуються.

У цілому Proptech робить комерційні підприємства більш ефективними та змінює досвід для всіх учасників процесу. За даними Crunchbase, наразі у світі налічується 1 043 компанії, які заявляють про свою спеціалізацію у сфері Proptech, причому понад 130 з них позначені як компанії, що зростають. Це означає, що галузь має неабиякий потенціал до зростання.

Як зазначається у матеріалі AscendiX, у 2023 році обсяг світового ринку Proptech оцінювався у $33,57 млрд і, як очікується, зростатиме зі щорічним темпом приросту (CAGR) 15,8%, досягнувши $133,05 млрд до 2032 року. З появою нових технологій, інвестиції та кількість продуктів будуть неухильно зростати у наступні роки.

Щоб пролити більше світла на ці питання, ми ознайомимося з думками деяких експертів галузі та спробуємо проаналізувати тенденції.

Проблеми інтеграції та безпеки даних

За словами Мікуса Опельца, генерального директора та засновника Giraffe360, стартапу, що спеціалізується на візуалізації об’єктів нерухомості, однією з найважливіших проблем у сфері проптеху є інтеграція нових технологій з існуючими системами та процесами.

«Забезпечення сумісності може бути складним і ресурсомістким завданням, тому для Proptech-бізнесу дуже важливо працювати у співпраці над створенням зручних для користувача інтеграцій, щоб спростити процес адаптації», — зазначив Опельца в інтерв’ю TheFintechTimes.

За його словами, безпека даних та конфіденційність також є критично важливими питаннями, враховуючи надзвичайно чутливий характер операцій з нерухомістю.

«Надання інтегрованих технологічних рішень з орієнтованими на користувача політиками обробки даних — це шлях уперед», — додав експерт.

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Потреба в економічно ефективних рішеннях

Лі Хоффман, співзасновник і президент Runwise, американської кліматичної технологічної компанії, яка надає платформу для управління ключовими енергетичними системами в більш ніж 7 500 будівлях по всій території США, вказує на значний фінансовий тиск, з яким наразі стикається галузь нерухомості.

«Сфера нерухомості бореться з фінансовими труднощами, — каже він. — Всі витрати значно зросли — податки, страхування, дотримання нормативних вимог, робоча сила, енергія і, звичайно, відсоткові ставки. У той же час, комерційна нерухомість зазнала обвального падіння доходів, а житлова — лише незначного зростання».

Фахівець пояснив, це означає, що більшість будівельних компаній перебувають у різному ступені фінансової скрути.

Штучний інтелект

Нинішня революція генеративного ШІ (genAI) має значний вплив на всі сектори економіки, у тому числі й на управління нерухомістю. Згідно зі звітом PwC, до 2030 року ШІ може принести світовій економіці до $15,7 трлн. Ця трансформаційна технологія вдосконалює різні аспекти, пов’язані з Proptech, від купівлі та продажу, до розробки «розумних» будинків та новітніх офісів.

Як зазначається у матеріалі TheMobileReality, аналітика на основі штучного інтелекту оптимізує прогнозоване технічне обслуговування об’єктів нерухомості. Аналізуючи дані з різних датчиків і систем, алгоритми штучного інтелекту можуть проактивно виявляти потенційні проблеми до того, як вони загостряться, тим самим скорочуючи час простою і витрати.

«Безпосередня оптимізація технічного обслуговування за допомогою інструментів ШІ впорядковує операції, роблячи управління більш ефективним. Наприклад, такі системи, як BuildingIQ, використовують AI для оптимізації енергоспоживання та прогнозування потреб у технічному обслуговуванні, забезпечуючи безперебійну та ефективну експлуатацію будівлі», — йдеться у статті.

Дослідження компанії Deloitte підкреслює, що ШІ в прогнозуванні технічного обслуговування може скоротити витрати на 30% і зменшити час простою на 50%.

Сем Касл, засновник і головний операційний директор Radius, брокерської компанії, що спеціалізується на нерухомості, наголошує, що ефективне використання ШІ — це великий виклик і можливість.

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Продовжуючи дискусію про роль штучного інтелекту в проптеху, Деніел Берлінд, генеральний директор Snapp, компанії, що займається запобіганням шахрайству в сфері нерухомості, також підкреслює зростаючу повсюдність АІ в галузі.

«ШІ — це те, що впливає на технології в усьому світі, і Proptech — не виняток. Штучний інтелект стає повсюдним терміном у технологіях, — розповідає експерт. — У той час, як деякі компанії дуже ефективно використовують свої можливості та створюють цінність для клієнтів, багато хто просто чіпляють на свою компанію ярлик «штучний інтелект», щоб не відставати від тренду та привернути увагу інвесторів і клієнтів».

За його словами, хоча штучний інтелект може бути дуже цінним, він все ще має значні обмеження, і не всі ШІ створені однаково. Важливо знати, які дані використовуються, як довго існує AI-модель, а також де і коли відбувається втручання людини.

Розширені дані про нерухомість, IoT

Багато аналітиків сходяться на думці, що IoT (пристрої Інтернету речей) змінюють правила гри у сфері Proptech. Зокрема, розумні датчики дозволяють відстежувати використання енергії в режимі реального часу, надають попередження про необхідність технічного обслуговування, підвищують безпеку та економічну ефективність.

Інтеграція систем автоматизації будівель підвищує операційну ефективність завдяки об’єднанню різних систем управління в єдину платформу. Цей зв’язок дозволяє діяти на основі даних датчиків, будь то регулювання освітлення, клімат-контролю або заходів безпеки.

Згідно з дослідженнями Onomondo, технологія Інтернету речей дозволяє краще використовувати простір, відстежуючи заповнюваність і моделі використання, допомагаючи менеджерам з управління нерухомістю оптимізувати роботу і знизити операційні витрати. Крім того, вдосконалені системи IoT можуть інтегруватися з мережами опалення, вентиляції та кондиціонування повітря для автоматичного регулювання налаштувань на основі даних в режимі реального часу, що ще більше підвищує енергоефективність і комфорт мешканців.

Берклі Чарльтон, директор з виробництва компанії Smarty, розповів про тенденцію в Proptech, яка полягає у використанні ідентифікаторів місцезнаходження.

«Захоплююча тенденція в Proptech — використання унікальних постійних ідентифікаторів адреси та місцезнаходження для правильної ідентифікації окремих об’єктів нерухомості, причому ці ідентифікатори не змінюються з часом, — зазначає фахівець. — Багато атрибутів даних можуть бути пов’язані з цими ідентифікаторами, що забезпечує багате джерело інформації, яке можна регулярно оновлювати».

Він зазначив, що сьогодні набирає популярності ще одна технологія, яка полягає в тому, що вторинні адреси, такі як квартири або бізнес-апартаменти, також можуть бути прив’язані до головної адреси, і ця інформація тепер може бути легко доступна за допомогою сервісів SaaS.

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VR-технології та доповнена реальність підвищують продажі нерухомості

Віртуальна рельність (VR) надає потенційним покупцям захоплюючий досвід перегляду нерухомості. Використовуючи 360-градусні тури, зацікавлені сторони можуть досліджувати будинки, не виходячи з власної вітальні. Це суттєво спрощує процес та економить час.

Агенти з нерухомості все частіше використовують VR для демонстрації кількох об’єктів нерухомості за один сеанс, пропонуючи комплексний огляд різних варіантів без фізичних обмежень. Крім того, доповнена реальність (AR) полегшує презентацію варіантів облаштування житла, дозволяючи покупцям побачити, як простір може виглядати з меблями та декораціями, пристосованими до їхніх смаків.

Наприклад, Matterport пропонує віртуальні 3D-тури і технології нерухомості, які дозволяють покупцям переміщатися по об’єктах нерухомості так, ніби вони там фізично перебувають. Аналогічно, Zillow 3D Home надає інструменти для створення інтерактивних планів поверхів і віртуальних турів, що покращують враження від перегляду нерухомості.

Основні висновки Proptech трендів 2024 року:

Тенденції Proptech у 2024 році включають рішення на основі штучного інтелекту, ринки спільної оренди та спільного проживання, застосунки для сусідських соціальних мереж, платформи для часткового інвестування та краудфандингу, GreenTech та ESG, IoT та автоматизацію розумних будинків, електронний підпис, чат-боти зі штучним інтелектом та пошук нерухомості за допомогою AI.

Штучний інтелект сприяє розвитку різних сфер нерухомості: від чат-ботів в управлінні нерухомістю, інтелектуальної обробки документів і прогнозної аналітики до вдосконалення ринків.

сприяє розвитку різних сфер нерухомості: від чат-ботів в управлінні нерухомістю, інтелектуальної обробки документів і прогнозної аналітики до вдосконалення ринків. Ринки спільної оренди та спільного проживання стають дедалі популярнішими, особливо серед молодого покоління, стимулюючи попит на домашню смарт-автоматизацію, розумні будівельні системи та інструменти управління нерухомістю з розширеними можливостями обміну повідомленнями та бронювання.

стають дедалі популярнішими, особливо серед молодого покоління, стимулюючи попит на домашню смарт-автоматизацію, розумні будівельні системи та інструменти управління нерухомістю з розширеними можливостями обміну повідомленнями та бронювання. Застосунки для соціальних мереж дозволяють потенційним орендарям знаходити і спілкуватися з майбутніми співмешканцями на основі спільних інтересів і місця розташування, а також порівнювати рейтинги та відгуки про нерухомість.

дозволяють потенційним орендарям знаходити і спілкуватися з майбутніми співмешканцями на основі спільних інтересів і місця розташування, а також порівнювати рейтинги та відгуки про нерухомість. Платформи дробового інвестування та краудфандингу демократизують інвестиції в нерухомість, пропонуючи нижчі інвестиційні бар’єри, вищу диверсифікацію, більшу ліквідність і гнучкість.

демократизують інвестиції в нерухомість, пропонуючи нижчі інвестиційні бар’єри, вищу диверсифікацію, більшу ліквідність і гнучкість. GreenTech та ESG зміщують фокус сектору нерухомості на технології енергоефективності, відновлювані джерела енергії, системи розумних будівель та платформи збору даних ESG для моніторингу та звітності екологічних, соціальних та управлінських показників у реальному часі.

зміщують фокус сектору нерухомості на технології енергоефективності, відновлювані джерела енергії, системи розумних будівель та платформи збору даних ESG для моніторингу та звітності екологічних, соціальних та управлінських показників у реальному часі. IoT та автоматизація «розумного будинку » набирають обертів в управлінні нерухомістю завдяки моніторингу та контролю систем будівлі в режимі реального часу, аналітиці прогнозування технічного обслуговування та інтеграції відновлюваних джерел енергії.

» набирають обертів в управлінні нерухомістю завдяки моніторингу та контролю систем будівлі в режимі реального часу, аналітиці прогнозування технічного обслуговування та інтеграції відновлюваних джерел енергії. Електронне підписування дозволяє підписувати документи віддалено за лічені хвилини, прискорюючи закриття угод і усуваючи необхідність особистих зустрічей.

VR та AR технології оптимізують процеси продажу / купівлі, а також оренди нерухомості.

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