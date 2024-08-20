Уряд вніс зміни до програми єОселя

Уряд вніс низку змін до умов надання пільгових кредитів за державною програмою кредитування єОселя

Молоді позичальники до 25 років можуть отримати іпотеку з першим внеском від 10%. Члени сімей ВПО першого ступеня споріднення зможуть взяти пільговий кредит під 7%. Громадяни також можуть здійснити перший внесок за рахунок сертифіката єВідновлення. Це рішення затвердили на урядовому засіданні 16 серпня 2024 року.

«Урядова програма доступних кредитів єОселя має неабиякий попит серед громадян. Від початку її реалізації кредити вже отримали понад 12 тисяч родин на суму понад 19,4 млрд грн. Ми постійно аналізуємо умови реалізації програми єОселя та адаптуємо їх під потреби громадян та заради збільшення ефективності використання державних коштів. Наприклад, наразі ми зменшили розмір першого внеску для молодих позичальників, чий вік менше або дорівнює 25 рокам. Врахували запит від громадян з тимчасово окупованих територій, які раніше брали участь у державних іпотечних програмах, але їхнє житло залишилось в окупації, тепер і вони зможуть взяти участь у програмі єОселя. Також надали можливість вносити перший внесок коштом житлового сертифіката єВідновлення», — наголосив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Раніше громадяни могли придбати лише квартиру у будинках, що зводяться, вказані зміни до постанови передбачають можливість купівлі майнових прав на приватні будинки на етапі будівництва.

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Впроваджується умова, яка стосується купівлі-продажу нерухомості упродовж року: кандидат може взяти участь у програмі, якщо він та члени його сім’ї протягом 12 місяців до дати подачі заяви на єОселю не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла, яке є у власності сім’ї на дату подачі заявки перевищує умови програми єОселя.

Уряд заборонив використання коштів програми єОселя для купівлі житлової нерухомості, яка є пам’яткою архітектури.

Також змінилися вимоги до участі в програмі для громадян з тимчасово окупованих територій: тепер вони можуть брати участь в єОселі, навіть якщо отримували компенсацію або мають кредити на житло, що знаходиться на територіях бойових дій чи було знищене або пошкоджене.

Уряд змінює умови надання пільгової ставки за програмою єОселя для прискорення повернення старих кредитів і видачі нових. Протягом перших 10 років ставка залишатиметься 7 % річних, а з 11-го року — 10 %.

Більшість змін набудуть чинності через 30 днів, можливість сплати першого внеску від 10% для позичальників до 25 років — через 60 днів, а зміни для сімей ВПО — через 120 днів. Кредитні договори, укладені до ухвалення змін, залишаються на старих умовах.

Нагадаємо, що до програми єОселя приєдналися ще три українські банки. До програми приєдналися МТБ Банк, ТАСКОМБАНК та BISBANK. У програмі вже 11 банків-партнерів, з яким можна оформити іпотеку в застосунку Дія.

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За матеріалами: Міністерство економіки України.