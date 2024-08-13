До програми єОселя приєдналися ще три українські банки

Ще три банки приєдналися до державної програми кредитування єОселя

Про це повідомляє Дія у своєму Telegram-каналі.

До програми приєдналися МТБ Банк, ТАСКОМБАНК та BISBANK. У програмі вже 11 банків-партнерів, з яким можна оформити іпотеку в застосунку Дія.

єОселя — програма доступного кредитування житла, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Українці можуть придбати квартиру, будинок або таунхаус під 3% або 7% — залежно від пільгової категорії.

«12 000+ сімей уже отримали кредити на суму в понад 19+ млрд грн. А попереднє рішення про видачу кредиту отримали в Дії, навіть без візиту до банку», — заявили в Дії.

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Крім трьох новачків у програмі єОселя також Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.

Нагадаємо, що уряд планує внести суттєві зміни до програми єОселя, які передбачають, що за кредитні кошти, отримані в рамках цієї програми, не можна буде придбати житло на вторинному ринку. Використовувати кредитні гроші дозволять лише на купівлю квартир у новобудовах. До цього часу позичальники могли використовувати кошти, отримані за цією програмою, для придбання житла як на первинному, так і на вторинному ринку. Однак тепер уряд вирішив внести зміни до програми, виключивши можливість кредитування купівлі житла на вторинному ринку.

Раніше ми писали, кому найчастіше схвалюють кредити за програмою єОселя. За майже два роки роботи програми єОселя було видано 11 165 кредитів на загальну суму 17,67 млрд грн. За перше півріччя 2024 року видано 4 840 кредитів, що становить 43% від загальної кількості. Серед позичальників найбільше кредитів отримали військовослужбовці — 3 229 (29%) та поліцейські — 2 433 (22%). У серпні 2023 року програма пільгової іпотеки стала доступна для всіх громадян, і відтоді ця категорія суттєво зросла: з 16% у 2023 році до 25,5% у 2024 році.

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