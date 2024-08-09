Google інтегрує платіжну картку в розумний годинник для дітей

Користувачі нового дитячого смарт-годинника від Google зможуть підключити дебетову картку від Greenlight Financial Technology для безконтактних платежів

Фінтех-єдиноріг Greenlight з Атланти заявляє про 6,5 млн користувачів своєї комбінованої «розумної» дебетової картки та застосунку, який допомагає дітям підвищити фінансову грамотність, а батькам — контролювати витрати.

Підключивши Greenlight до Google Fitbit Ace LTE, діти можуть здійснювати платежі без телефону або фізичної картки. Тим часом батьки можуть миттєво надсилати гроші, автоматизувати виплати, керувати домашніми справами, встановлювати гнучкий контроль над витратами та отримувати сповіщення в реальному часі через додаток.

«Ми раді співпрацювати з Greenlight, щоб реалізувати функцію tap to pay у Fitbit Ace LTE, надаючи батькам цінний інструмент для виховання відповідального ставлення до витрат і допомагаючи дітям набути впевненості в собі, поки вони навчаються важливим фінансовим навичкам», — говорить Бен Грінвуд, керівник відділу продуктів Google Fitbit Ace LTE.

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Смарт-годинник Fitbit Ace LTE — це не просто фінансовий інструмент, він створений, щоб бути веселим, безпечним і корисним для сімей. Він оснащений захоплюючими 3D-іграми, які перетворюють фізичні вправи на гру, заохочуючи дітей залишатися активними, винагороджуючи різні види руху. Крім того, смарт-годинник має функції безпеки, такі як надійний зв’язок, обмін повідомленнями та визначення місцезнаходження, що дозволяє батькам завжди залишатися на зв’язку зі своїми дітьми.

«У Greenlight ми завжди шукаємо нові способи допомогти батькам виростити фінансово грамотних дітей і навчити їх здоровим фінансовим звичкам. Співпраця з Google з метою інтеграції Greenlight у дитячі смарт-годинники дозволяє нам принести сім’ям ще більше спокою та зручності, коли їхні діти стають більш незалежними», — зазначив Тім Шихан, співзасновник і генеральний директор Greenlight.

Раніше ми писали, що компанія Google підтвердила плани щодо впровадження вебмонетизації в Chrome, що дозволить власникам вебсайтів отримувати мікроплатежі в якості винагород за їхній контент.

Також нагадаємо, що Google незабаром впровадить підтримку Drag-and-Drop для браузерів Chrome на Android. Ця функція, яка вже є в десктопній версії Chrome, дозволяє користувачам переміщати файли в браузері та між застосунками.

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Допоміжні матеріали: blog.google, finextra.com, bobsguide.com.