Google випустив нові моделі ШІ: чим особливі

Компанія Google випустила три нових генеративних моделей штучного інтелекту (ШІ), які вона називає «безпечнішими, меншими і прозорішими», ніж більшість інших

Нові моделі, Gemma 2 2B, ShieldGemma і Gemma Scope, призначені для дещо різних застосувань і випадків використання, але їх об’єднує спільна спрямованість на безпеку.

Моделі серії Gemma від Google відрізняються від моделей Gemini тим, що Google не надає вихідний код Gemini, який використовується у власних продуктах Google, а також є доступним для розробників. Радше, Gemma — це спроба Google зміцнити доброзичливе ставлення до спільноти розробників, подібно до того, як Meta намагається це зробити з Llama.

Цікаве по темі: З Google Chrome зникли паролі 15 млн користувачів: причина

Gemma 2 2B — це легка модель для генерації аналітичного тексту, яка може працювати на різноманітному обладнанні, включаючи ноутбуки та периферійні пристрої. Вона ліцензована для певних дослідницьких і комерційних застосувань і може бути завантажена з таких джерел, як бібліотека моделей Vertex AI від Google, платформа для роботи з даними Kaggle і інструментарій AI Studio від Google.

Що стосується ShieldGemma, то це набір «класифікаторів безпеки», які намагаються виявити токсичність, таку як мова ворожнечі, домагання і відверто сексуальний контент. Побудований на основі Gemma 2, ShieldGemma можна використовувати для фільтрації підказок до генеративної моделі, а також контенту, який вона генерує.

Нарешті, Gemma Scope дозволяє розробникам «наблизити» певні моменти в моделі Gemma 2 і зробити її внутрішню роботу більш зрозумілою. Gemma Scope складається зі спеціалізованих нейронних мереж, які допомагають розпаковувати щільну, складну інформацію, що обробляється Gemma 2, розширюючи її до форми, яку легше аналізувати і розуміти.

Нагадаємо, що Google представив нові функції ШІ в Chrome. Компанія Google представила три інноваційні функції на основі штучного інтелекту у своєму браузері Chrome, які використовують останні досягнення в моделях Google AI і Gemini для покращення користувацького досвіду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Прибутки Google різко зросли: на скільки та завдяки чому

Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini

Google почав протистояння з Meta через ШІ-окуляри

За матеріалами: TechCrunch.