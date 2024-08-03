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Google випустив нові моделі ШІ: чим особливі

03.08.2024 10:00
Ольга Деркач
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Компанія Google випустила три нових генеративних моделей штучного інтелекту (ШІ), які вона називає «безпечнішими, меншими і прозорішими», ніж більшість інших

Google випустив нові моделі ШІ: чим особливі

Google випустив нові моделі ШІ: чим особливі Фото: unsplash.com

Нові моделі, Gemma 2 2B, ShieldGemma і Gemma Scope, призначені для дещо різних застосувань і випадків використання, але їх об’єднує спільна спрямованість на безпеку.

Моделі серії Gemma від Google відрізняються від моделей Gemini тим, що Google не надає вихідний код Gemini, який використовується у власних продуктах Google, а також є доступним для розробників. Радше, Gemma — це спроба Google зміцнити доброзичливе ставлення до спільноти розробників, подібно до того, як Meta намагається це зробити з Llama.

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Gemma 2 2B — це легка модель для генерації аналітичного тексту, яка може працювати на різноманітному обладнанні, включаючи ноутбуки та периферійні пристрої. Вона ліцензована для певних дослідницьких і комерційних застосувань і може бути завантажена з таких джерел, як бібліотека моделей Vertex AI від Google, платформа для роботи з даними Kaggle і інструментарій AI Studio від Google.

Що стосується ShieldGemma, то це набір «класифікаторів безпеки», які намагаються виявити токсичність, таку як мова ворожнечі, домагання і відверто сексуальний контент. Побудований на основі Gemma 2, ShieldGemma можна використовувати для фільтрації підказок до генеративної моделі, а також контенту, який вона генерує.

Нарешті, Gemma Scope дозволяє розробникам «наблизити» певні моменти в моделі Gemma 2 і зробити її внутрішню роботу більш зрозумілою. Gemma Scope складається зі спеціалізованих нейронних мереж, які допомагають розпаковувати щільну, складну інформацію, що обробляється Gemma 2, розширюючи її до форми, яку легше аналізувати і розуміти.

Нагадаємо, що Google представив нові функції ШІ в Chrome. Компанія Google представила три інноваційні функції на основі штучного інтелекту у своєму браузері Chrome, які використовують останні досягнення в моделях Google AI і Gemini для покращення користувацького досвіду.

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За матеріалами: TechCrunch.

Рубрики: GoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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