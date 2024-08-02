Google представив нові функції ШІ в Chrome

Компанія Google представила три інноваційні функції на основі штучного інтелекту у своєму браузері Chrome, які використовують останні досягнення в моделях Google AI і Gemini для покращення користувацького досвіду

Ці оновлення спростять пошук інформації, порівняння продуктів і знаходження сайтів і місць з історії відвідувань.

Покращена інтеграція Google Lens на робочому столі

Раніше доступний лише на мобільних пристроях, Google Lens тепер розширює свої можливості і на десктопну версію Chrome. Ця нова функція, запуск якої заплановано на найближчі дні, дозволить користувачам шукати інформацію безпосередньо зі свого браузера. Натиснувши на іконку Google Lens в адресному рядку або за допомогою правої кнопки миші чи меню з трьома крапками, користувачі можуть вибрати будь-який елемент на вебсторінці для здійснення пошуку. Результати, що відображаються на бічній панелі, включають візуальні збіги та інсайти, згенеровані штучним інтелектом. Користувачі можуть уточнити свої пошукові запити за допомогою мультипошуку або поставити додаткові запитання, щоб отримати більш детальну інформацію.

Порівняння вкладок за допомогою ШІ

Покупці в інтернеті часто переключаються між кількома вкладками, щоб порівняти товари, відгуки та ціни. Щоб спростити цей процес, Chrome незабаром представить «Порівняння вкладок» — функцію зі штучним інтелектом, яка об’єднує інформацію про товари з різних вкладок в єдиний огляд.

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Цей інструмент генеруватиме огляд продуктів з різних вкладок, об’єднуючи найважливіші дані, такі як технічні характеристики, особливості, ціни та рейтинги, в єдине ціле. Ця функція має на меті зменшити клопоти, пов’язані з перемиканням між вкладками, і допомогти користувачам приймати більш обґрунтовані рішення про покупку.

Покращений пошук в історії переглядів

Оновлена функція історії браузера Chrome полегшить пошук раніше відвіданих місць за допомогою природних діалогових запитів. Тепер користувачі можуть шукати в історії браузера, вводячи запитання на кшталт: «Як називалася та крамниця морозива, в яку я заходив минулого тижня?». Пошук, керований ШІ, відкриє відповідні сторінки з історії користувача, спрощуючи пошук раніше відвіданих сайтів і місць. Цю функцію можна буде ввімкнути або вимкнути в налаштуваннях, і вона не включатиме дані з режиму інкогніто.

Ці нові функції штучного інтелекту демонструють постійні зусилля Google, спрямовані на покращення роботи в інтернеті, роблячи її більш інтуїтивно зрозумілою та ефективною. Завдяки цим оновленням користувачі можуть насолоджуватися більш безперешкодною та корисною роботою в інтернеті.

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За матеріалами: Wire19.