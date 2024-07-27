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Прибутки Google різко зросли: на скільки та завдяки чому

27.07.2024 10:00
Дарія Шуть
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Материнська компанія Google — Alphabet — за останні кілька місяців заробила на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року

Google

Фото: freepik.com, unsplash.com

Google всього за кілька місяців заробив майже $85 млрд завдяки тому, що прибуток від пошукового бізнесу та хмарних обчислень різко зріс. Про це йдеться у звіті за другий квартал, опублікованому корпорацією Alphabet.

Лише Пошук заробив $48,5 млрд. Тим часом хмарний підрозділ Google вперше досяг позначки в $10 млрд, а також отримав $1 млрд операційного прибутку.

В інших областях Alphabet також спостерігається зростання. Рекламний бізнес Google зріс до $64,6 млрд, тоді як реклама на YouTube зросла на 13% за рік до $8,6 млрд. Підрозділ, включаючи підписки, платформи та пристрої, заробив $9,3 млрд.

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Ситуація зі ШІ

Гендиректор Google Сундар Пічаї зазначив, що ШІ-рішення для клієнтів Cloud вже принесли мільярдні доходи та використовуються більш ніж 2 мільйонами розробників.

«Ми впроваджуємо інновації на кожному рівні стеку ШІ. Наше багаторічне лідерство в інфраструктурі та власні дослідницькі групи дають нам хороші позиції в міру того, як технології розвиваються, і ми прагнемо до багатьох можливостей, які попереду», — зазначає Пічаї в листі до інвесторів.

У квітні ринкова капіталізація компанії досягла $2 трлн, і Google почав розгортати AI Overviews у Пошуку на основі Gemini. Користувачі швидко виявили, що інструмент надає дивні відповіді на певні запити, через що Google видаляє їх вручну. Однак Пічаї каже, що AI Overviews призвів до «збільшення використання Пошуку та підвищення задоволеності користувачів результатами».

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Цього тижня Google також оголосив, що зупиняє довго відкладені плани щодо поступової відмови від сторонніх файлів cookie за замовчуванням, як це вже зробили Safari та Firefox. Натомість Google Chrome проситиме користувачів «зробити усвідомлений вибір, який застосовуватиметься до перегляду вебсторінок».

За словами Пічаї, вибір користувача — це найкращий шлях вперед, і компанія продовжуватиме інвестиції в технології підвищення конфіденційності, одночасно приймаючи відгуки від гравців екосистеми.

Нагадаємо, Google представив новий сервіс Vids, через який без особливих зусиль можна створювати ефектні відеопрезентації. Одна з головних фішок онлайн-застосунку — можливість генерувати ролики за допомогою штучного інтелекту компанії Gemini.

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Рубрики: GoogleГрошіСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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