Google додасть в Chrome для Android функції, які є в iOS

Google незабаром впровадить підтримку Drag-and-Drop для браузерів Chrome на Android. Ця функція, яка вже є в десктопній версії Chrome, дозволяє користувачам переміщати файли в браузері та між додатками

Ця функція дозволить користувачам переміщати файли з одного місця в інше в браузері, а також з браузера в інший додаток. Код Enable DragDrop living for M129 можна знайти в Chromium, що свідчить про те, що ця функція незабаром буде доступна для тестування.

Крім того, очікується, що в цьому оновленні будуть внесені зміни до функції «Нещодавні пошукові запити». Функція передбачає, що користувачі зможуть переглядати пов’язані пошукові запити під час введення тексту. Хоча немає жодних гарантій, що ця функція буде широко доступна, Google може запустити її, якщо відгуки користувачів покажуть значне покращення користувацького досвіду.

Подібні функції вже знайомі користувачам iOS та Safari.

Цікаве по темі: Google випустив нові моделі ШІ: чим особливі

Функція Drag-and-Drop (перетягування) на пристроях Android, яка буде реалізована в Chrome для Android, працює наступним чином:

Активація Drag-and-Drop: після ввімкнення цієї функції користувачі можуть виконувати дії перетягування безпосередньо в додатку або між додатками, які підтримують цю функцію. Переміщення елементів: користувачі можуть натискати і утримувати елементи, такі як зображення, текст або файли в програмі. Коли елемент торкається і утримується, користувач бачить піктограму або візуальний індикатор, який показує, що елемент можна перемістити. Перетягування елементів: користувачі можуть перемістити елементи у потрібну позицію в тій самій програмі або в інші програми. Наприклад, користувачі можуть перетягувати зображення з фотогалереї в додаток для обміну повідомленнями або редактор зображень. Відправлення елементів: коли елемент досягає місця призначення, користувач відпускає його у потрібному місці. Після цього програма обробить елемент відповідно до запланованої дії, наприклад, вставить зображення в повідомлення або відкриє файли в новому додатку.

Щоб підтримувати перетягування, програми повинні оновити свій інтерфейс, щоб бути сумісними з цією функцією. Програми, які не підтримують перетягування, можуть не отримувати перетягнуті елементи, або ця функція може не працювати належним чином у цих програмах.

На Android функція перетягування також може використовувати переваги операційної системи для полегшення передачі даних між додатками. Це дозволяє користувачам виконувати складніші дії, наприклад, перетягувати текст з програми нотаток до програми документів.

Нагадаємо, що Google представив нові функції ШІ в Chrome. Компанія Google представила три інноваційні функції на основі штучного інтелекту у своєму браузері Chrome, які використовують останні досягнення в моделях Google AI і Gemini для покращення користувацького досвіду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Google відкрила безплатний доступ до швидшої версії Gemini

З Google Chrome зникли паролі 15 млн користувачів: причина

Apple запустила вебверсію конкурента Google Maps

За матеріалами: VOI.