Які соцмережі використовують українці для отримання новин — рейтинг

Сьогодні українці дізнаються новини з різних джерел, але безумовним лідером залишаються соцмережі, такі як Telegram, YouTube та Facebook

Про це йдеться у дослідженні Громадянської мережі «ОПОРА».

Зазначається, що сьогодні найпопулярніший сервіс серед українців, як і раніше, — Telegram, ним користуються майже 80% опитаних. На другому місці — YouTube, з нього дізнаються новини 59% респондентів. Третє місце у Facebook, його читають більш ніж 44% людей, які прийняли участь у дослідженні.

«Соціальні мережі досі утримують чільну позицію як джерело новин — їх використовують 73,4% українців. Втім, порівняно з минулим роком, їх популярність знизилася на 4,5%. На другому місці — інтернет (без соцмереж) із майже 60%. Відчутно втратило авдиторію телебачення — звідти дізнаються новини 42,7%, що на 20% менше, ніж у 2023 році. Радіо (22%) та друковані ЗМІ (майже 12%) теж обирають дещо рідше: популярність першого знизилася на 11,7%, а другого — майже на 6% порівняно з 2023 роком», — йдеться в аналітичному матеріалі.

Молодь для отримання інформації традиційно обирає соцмережі та користується інтернетом: 93,3% українців та українок віком від 18 до 29 років дізнаються новини з Telegram, YouTube, Facebook тощо. Що стосується інших вікових категорій, значення наступні:

85,3% опитаних віком від 30 до 39 років користується соцмережами для пошуку новин;

81,8% (проти 87% у 2023 році) респондентів віком від 40 до 49 років отримує новини з соцмереж;

71,5% (проти 80,1% у 2023 році) віком від 50 до 59 років;

старші люди майже не змінили своєї прихильності до соцмереж порівняно з 2023 роком — їх обирають 64% українців віком від 60 до 69 років та 34,1% віком 70+.

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«Жінки дещо частіше обирають соцмережі (74,9% проти 71,7%) і телебачення (45,4% проти 39,5%), ніж чоловіки. Натомість інтернет, окрім соцмереж (65,1% проти 55,2%), та радіо (25,4% проти 19,2%) популярніші серед чоловіків. Також чоловіки частіше відмовляються від соцмереж — серед них їх популярність знизилася на 9,3%, тоді як зменшення жіночої авдиторії межує зі значенням статистичної похибки. Серед інших джерел новин зміни у споживанні пропорційні для обох статей», — зазначається у звіті.

У розрізі регіонів, згідно з даними Громадянської мережі «ОПОРА», не спостерігалося суттєвих відмінностей щодо джерел для отримання новин. Втім, ситуація відрізняється залежно від типу населеного пункту. Зокрема, соціальні мережі дещо популярніші в містах, ніж у селах (77,6% та 65,2% відповідно).

Також розмір авдиторії новин у соціальих мережах серед містян майже не змінився порівняно з 2023 роком, а серед мешканців сіл — скоротився на 7,9%. Інтернет, крім соціальних мереж, однаково популярний як в містах, так і в селах (61% та 57% відповідно). Телебачення ж дещо частіше обирають у селах (48,4%) ніж у містах (39,8%). Популярність радіо й друкованих ЗМІ суттєво не відрізняється залежно від населеного пункту.

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