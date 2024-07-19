В Україні почали дорожчати офіси: в яких регіонах найбільше

З початку повномасштабної війни ринок продажу офісів в Україні скоротився — кількість оголошень та відгуків відчутно знизилась. Проте середня вартість зростає щорічно

Про це йдеться в аналітиці OLX Нерухомість щодо попиту, пропозиції та медіанної вартості на офісну нерухомість в ключових регіонах України.

Особливістю ринку офісної нерухомості є те, що попри виклики повномасштабної війни, ціна на такі об’єкти зростає практично у всіх великих містах. Пропозиція на ринку відновилась до довоєнних показників, втім попит все ще суттєво відстає.

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Яка ситуація в областях

У рік початку повномасштабного вторгнення рф кількість оголошень про продаж офісів у Києві знизилась майже удвічі — з 4371 до 2645, на які було отримано майже вдесятеро менше відгуків. При цьому медіанна вартість зросла з 5,2 до 6,9 млн грн.

У 2023 році кількість оголошень зрівнялась з довоєнним показником (4 334), водночас кількість відгуків знизилась до 20 тисяч. Вартість продовжила ріст й становила 9,6 млн грн.

За перші 5 місяців 2024 року у Києві на платформі OLX з’явилось 2 776 оголошень, що отримали 7 700 відгуків. Водночас середня вартість зросла ще більше — до 11,3 млн грн.

Тим часом на ринку Львова зміни не були такими значними. У 2022 році попит та пропозиція на купівлю офісів знизились, але не так суттєво – 310 оголошень та 2 456 відгуків, при медіанній ціні — 3,1 млн грн порівняно з 2,4 млн грн у 2021-му.

У 2023 році кількість оголошень перевищила довоєнні показники – 403, а кількість відгуків становила – 3 184. При цьому медіанна вартість навіть дещо знизилась до 3 млн грн.

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За перші 5 місяців цього року у Львові опубліковано 209 оголошень, що отримали 1 035 відгуків. Середня вартість зросла одразу на 30% й становить 3,9 млн гривень.

В Одесі та Дніпрі ситуація схожа. Якщо порівнювати 2021 та 2023 роки, то кількість оголошень знизилась на 36% та 21% відповідно. Кількість відгуків знизилась утричі. При цьому, як у випадку зі Києвом та Львовом, медіанні ціни на офісну нерухомість в Одесі та Дніпрі останні 4 роки зростають. Станом на червень 2024 року вони становлять 3,1 (ріст 48% з 2021 року) та 4,7 (ріст 123% з 2021 року) млн гривень відповідно.

Найбільше повномасштабне вторгнення відзначилось на ринку офісної нерухомості у Харкові. Це єдине велике місто, де ціна на такий тип нерухомості знизилась — з 2,4 млн гривень у 2021 до 2,2 млн гривень станом на червень 2024 року.

Значно скоротилась й кількість оголошень — удвічі, якщо порівнювати 2021 та 2023 роки (896 та 400 відповідно), а кількість відгуків — уп’ятеро (14 тисяч та 2 600 відповідно). За 5 місяців 2024 року на платформі OLX опубліковано 246 оголошень, на які отримано 825 відгуків.

Нагадаємо, в більшості регіонів стрімко зростають ціни на оренду житла, найбільше — в столичному регіоні, але без урахування Києва. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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