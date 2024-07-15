В Україні дорожчає оренда житла: в яких регіонах найбільше

В більшості регіонів стрімко зростають ціни на оренду житла, найбільше — в столичному регіоні, але без урахування Києва

За перший місяць цього літа вартість оренди квартир знизилась лише у прифронтових регіонах. Водночас у більшості областей України ціни відчутно збільшуються, свідчать дані аналізу маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

В аналітиці порівнюються травневі та червневі дані оголошень про оренду однокімнатних квартир. Найбільше здорожчали пропозиції в Київській області (+16%) без урахування Києва, де ціни не змінились, а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.

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Тим часом лідером з вартості по Україні, як і у попередні періоди, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн. За ним слідкують Полтавська (15 057 грн) та Львівська (14 968 грн) області.

Протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону. Найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно).

Нагадаємо, кількість пропозицій на ринку оренди зменшилася протягом весни 2024 року. Ціни також подекуди знизились.

Станом на травень цього року найбільше падіння кількості пропозицій спостерігалось у Черкаській області — 42%. У Києві показник падіння становив 18%. При цьому західні області продемонстрували зростання, наприклад, у Волинській області на 77%.

Раніше ми писали, що у першому кварталі 2024 року в Україні активізувався продаж та купівля землі й нерухомості — попит зріс у 1,5 рази. Так, за перші три місяці 2024 року було оформлено понад 185 тис. договорів про відчуження землі. Це на 56% більше, ніж за аналогічний період торік, коли нотаріуси посвідчили майже 119 тис. таких бланків.

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За матеріалами Delo.ua