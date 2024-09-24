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Як змінилися ціни на сонячні панелі за останні роки — аналітика OLX

24.09.2024 19:40
Ольга Деркач
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За останні два роки ринок сонячних електростанцій для дому в Україні пережив бум. Війна та енергетична криза змусили українців шукати альтернативні джерела енергії для своїх осель та роботи бізнесу

Як змінилися ціни на сонячні панелі за останні роки — аналітика OLX

Як змінилися ціни на сонячні панелі за останні роки — аналітика OLX Фото: unsplash.com

OLX дослідили, як змінилися попит і ціни на ключові пристрої для сонячних електростанцій з 2021 по 2024 рік, йдеться в пресрелізі.

Починаючи із довоєнного 2021 року кількість пропозицій сонячних панелей на платформі OLX зросла у 410 разів: з 9 оголошень до 3690 у 2024 році. Величина попиту сягнула від 38 відгуків у 2021 році до 29 тисяч у 2024 — збільшення відбулось у понад 700 разів.

Цікаві зміни відбувались щодо вартостей на сонячній панелі: у 2021 їх медіанна вартість становила — 1990 грн, у 2022 ціна зросла втричі до 6000 гривень. Ще за рік, у 2023, на платформі зафіксували медіану вартість сонячних панелей — 2 899  гривень, зараз їх ціна становить — 3 000 гривень.

Як змінилися ціни на сонячні панелі за останні роки — аналітика OLX

Попит на інвертори для сонячних електростанцій стабільно зростав. У 2021 році кількість відгуків на оголошення складала 22 тисячі, а до 2024 року вона збільшилася до 823 тисяч, що свідчить про ріст на 3516%. Кількість оголошень на платформі зросла з 1000 у 2021 році до 77 тисяч у 2024. При цьому середня ціна на інвертори, на відміну від сонячних панелей, трохи знизилася: з 2 799 грн у 2022 році до 2 100 грн у 2024.

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Акумулятори для сонячних станцій мали різну динаміку залежно від типу. Літій-іонні акумулятори демонстрували суттєвий ріст попиту: з 6 відгуків у 2021 році до понад 100 тисяч у 2024. Кількість оголошень збільшилася з 3 до 14 тисяч. Що стосується цін, то вони коливалися: у 2021 році середня ціна становила 5 640 грн, у 2022 році зросла до 24 999 грн, після чого у 2024 році знизилася до 15 тисяч гривень.

Літій-полімерні акумулятори також показали подібну тенденцію зростання. У 2021 році було лише 1 відгук, а у 2024 — вже 901. Кількість оголошень за цей час виросла з 3 до 1357. Медіанна вартість зросла з 3000 грн у 2021 до 17 500 у 2024, найвища ціна була зафіксована у 2022 році — 20 тис. грн.

Особливої уваги заслуговують літій-залізо-фосфатні акумулятори, попит на які також різко зріс: з 316 відгуків у 2021 році до майже 300 тисяч у 2024. Хоча медіанна ціна цих акумуляторів трохи знизилась на 12% з 2021 року і нині становить 25 551 грн.

Збільшення кількості пропозицій та відгуків на товари для сонячних електростанцій вказує на формування ринку альтернативних джерел енергії в Україні протягом останніх років. Як видно з аналітичних даних, після різкого зростання цін у 2022 році ринок поступово стабілізується, пропонуючи споживачам більш доступні варіанти продукції.

Українці активно вкладають кошти в незалежні джерела енергії. Сонячні панелі, інвертори та акумулятори стають ключовими компонентами домашніх електростанцій, що дозволяє прогнозувати подальше зростання попиту та пропозиції на ці товари в Україні.

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Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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