Рей Даліо назвав єдиний актив, який захистить будь-який портфель

Мільярдер та інвестор Рей Даліо наголосив на важливості диверсифікації інвестиційних портфелів, аби захистити їх від коливань у різних економічних умовах

За словами Даліо, концентрація капіталу в одному класі активів наражає інвесторів на значні ризики. Тому, зазначив він, необхідно розподіляти інвестиції між різними типами активів.

Даліо виділив золото як ключовий альтернативний актив, який відіграє важливу роль у збалансуванні портфеля. Він підкреслив, що володіння певною кількістю золота або його еквівалентом — іншою формою грошей — забезпечує ефективну диверсифікацію.

«Інвестор не повинен робити ставку лише на один актив. Потрібно мати диверсифікацію, щоб бути захищеним у різних економічних середовищах. Саме тому альтернативні активи, такі як золото, мають таку високу цінність для балансування портфеля», — зазначив Даліо.

Хоча золото не повинно домінувати у портфелі, його наявність допомагає захиститися від падіння вартості інших активів у періоди економічної напруги.

Як зберегти стійкість портфеля

Засновник Bridgewater Associates також наголосив, що успішне інвестування потребує належної диверсифікації, яка дозволяє портфелю залишатися стійким навіть тоді, коли окремі активи показують слабкі результати.

Даліо вважає, що продумана диверсифікація, зокрема з часткою золота, є стратегічним способом захиститися від невизначеності та можливих фінансових потрясінь.

Його зауваження щодо золота пролунали на тлі того, як цей метал торгується на нових максимумах — понад $4 000 за унцію — і продовжує зростати на фоні його постійних попереджень про стан світової економіки.

Раніше Даліо застеріг, що зростання глобального боргу та ризики стагфляції можуть створити напруження у фінансовій системі, яка дедалі більше залежить від перетворення боргу на гроші.

В умовах обмеженої ліквідності та тиску на валюти, що, ймовірно, підштовхне політиків до ослаблення долара, Даліо вважає золото кращим засобом збереження вартості, ніж паперові гроші чи традиційні активи.

