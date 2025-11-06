close-btn
PaySpaceMagazine

Рей Даліо назвав єдиний актив, який захистить будь-який портфель

06.11.2025 14:00
Ольга Деркач

Мільярдер та інвестор Рей Даліо наголосив на важливості диверсифікації інвестиційних портфелів, аби захистити їх від коливань у різних економічних умовах

Рей Даліо назвав єдиний актив, який захистить будь-який портфель

Фото: freepik.com

За словами Даліо, концентрація капіталу в одному класі активів наражає інвесторів на значні ризики. Тому, зазначив він, необхідно розподіляти інвестиції між різними типами активів.

Даліо виділив золото як ключовий альтернативний актив, який відіграє важливу роль у збалансуванні портфеля. Він підкреслив, що володіння певною кількістю золота або його еквівалентом — іншою формою грошей — забезпечує ефективну диверсифікацію.

«Інвестор не повинен робити ставку лише на один актив. Потрібно мати диверсифікацію, щоб бути захищеним у різних економічних середовищах. Саме тому альтернативні активи, такі як золото, мають таку високу цінність для балансування портфеля», — зазначив Даліо.

Хоча золото не повинно домінувати у портфелі, його наявність допомагає захиститися від падіння вартості інших активів у періоди економічної напруги.

Цікаве по темі: Керівники банків з Волл-стріт попереджають про можливий обвал фондового ринку

Як зберегти стійкість портфеля

Засновник Bridgewater Associates також наголосив, що успішне інвестування потребує належної диверсифікації, яка дозволяє портфелю залишатися стійким навіть тоді, коли окремі активи показують слабкі результати.

Даліо вважає, що продумана диверсифікація, зокрема з часткою золота, є стратегічним способом захиститися від невизначеності та можливих фінансових потрясінь.

Його зауваження щодо золота пролунали на тлі того, як цей метал торгується на нових максимумах — понад $4 000 за унцію — і продовжує зростати на фоні його постійних попереджень про стан світової економіки.

Раніше Даліо застеріг, що зростання глобального боргу та ризики стагфляції можуть створити напруження у фінансовій системі, яка дедалі більше залежить від перетворення боргу на гроші.

В умовах обмеженої ліквідності та тиску на валюти, що, ймовірно, підштовхне політиків до ослаблення долара, Даліо вважає золото кращим засобом збереження вартості, ніж паперові гроші чи традиційні активи.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі заявив про початок масштабного обвалу ринків

Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст

Крипто проти традиційного ринку: хто виживе в епоху штучного інтелекту

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Керівники банків з Волл-стріт попереджають про можливий обвал фондового ринку 05.11.2025

Керівники банків з Волл-стріт попереджають про можливий обвал фондового ринку
Акселератор Y Combinator оголосив про старт зимової інвестиційної програми 03.11.2025

Акселератор Y Combinator оголосив про старт зимової інвестиційної програми
Кійосакі заявив про початок масштабного обвалу ринків 01.11.2025

Кійосакі заявив про початок масштабного обвалу ринків
ШІ-стартап з українським корінням Fireworks AI залучив $250 млн інвестицій 31.10.2025

ШІ-стартап з українським корінням Fireworks AI залучив $250 млн інвестицій
Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст 29.10.2025

Біткоїн може зруйнувати оптимізм навколо золота — економіст
Золото може обвалитися на 30% — аналітик Bloomberg 27.10.2025

Золото може обвалитися на 30% — аналітик Bloomberg
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  15:00

Схвалено концепцію регулювання крипторинку в Україні

 Сьогодні  14:00

Рей Даліо назвав єдиний актив, який захистить будь-який портфель

 Сьогодні  13:00

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Сьогодні  12:00

Ринок криптовалют обвалився майже на $1 трлн за місяць

 Сьогодні  11:00

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків

 Сьогодні  10:00

Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit

 05.11.2025  21:00

В Україні запустили цифровий портал Держстату

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.