close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

04.11.2025 10:00
Ольга Деркач

Національний банк України прийняв рішення відкликати в ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» (ЄДРПОУ 40916672) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг з факторингу та надання коштів і банківських металів у кредит

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Фото: bank.gov.ua

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 листопада 2025 року.

У вересні цього року Національний банк вжив заходів для проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії.

Під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки у зв’язку з ненаданням інспекційній групі Національного банку документів та інформації щодо предмета перевірки. Такі дії унеможливили проведення перевірки та досягнення її мети, що є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Це передбачено Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Положенням про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 (зі змінами).

Цікаве по темі: НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня»

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання рішення Національного банку на електронну адресу фінансової компанії.

Після відкликання ліцензії фінансова компанія втрачає право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг. Відкликання ліцензії не звільняє фінансову компанію від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150 04.11.2025

Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150
НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000 03.11.2025

НБУ оштрафував небанківську фінансову установу на ₴765 000
НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня» 03.11.2025

НБУ випустив пам’ятну монету «Рік Коня»
НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні 29.10.2025

НБУ опублікував статистику використання BankID в Україні
НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків 28.10.2025

НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків
НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів 28.10.2025

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів
Вибір редакції
Всі
Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів
ТОП статей 31.10.2025

Що таке ШІ-агенти у ритейлі та як вони змінюють модель покупок і платежів

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 28.10.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  15:00

Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам

 Сьогодні  13:00

Смілянський прокоментував ідею оподатковувати посилки до €150

 Сьогодні  12:00

Біткоїн може впасти до $87 000 — експерт

 Сьогодні  11:00

Скільки коштів держава отримала від ОВДП у жовтні 2025

 Сьогодні  10:00

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

 03.11.2025  21:00

Люди працюватимуть лише 2 дні на тиждень через вплив ШІ — Білл Гейтс

 03.11.2025  20:30

Кити масово продають Біткоїн: монета продовжує падати

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.