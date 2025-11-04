НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Національний банк України прийняв рішення відкликати в ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» (ЄДРПОУ 40916672) ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання фінансових послуг з факторингу та надання коштів і банківських металів у кредит

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 3 листопада 2025 року.

У вересні цього року Національний банк вжив заходів для проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії.

Під час спроби її здійснити було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки у зв’язку з ненаданням інспекційній групі Національного банку документів та інформації щодо предмета перевірки. Такі дії унеможливили проведення перевірки та досягнення її мети, що є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії.

Це передбачено Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Положенням про застосування Національним банком України коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 грудня 2023 року № 183 (зі змінами).

Відповідно до статті 56 Закону України «Про Національний банк України» прийняті Національним банком адміністративні акти набирають чинності з дня доведення їх до відома ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» у встановленому порядку в один із способів, визначених Законом України «Про адміністративну процедуру». Днем доведення до відома є день надсилання рішення Національного банку на електронну адресу фінансової компанії.

Після відкликання ліцензії фінансова компанія втрачає право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг. Відкликання ліцензії не звільняє фінансову компанію від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Джерело: НБУ.