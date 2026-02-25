close-btn
НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

25.02.2026 17:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів

Фото: bank.gov.ua

Так, із 24 лютого 2026 року до переліку бенчмарк-ОВДП додано ОВДП з ідентифікаційним номером UA4000238984, перше розміщення якого Міністерство фінансів України здійснило 10 лютого 2026 року.

Це рішення покликане підтримати активність банків на аукціонах Міністерства фінансів України із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі.

Банки мають змогу зараховувати визначений перелік бенчмарк-ОВДП у покриття до 60% обсягу обов’язкових резервів. Відповідний перелік визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів України.

Із 24 лютого 2026 року він містить 20 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564, UA4000238844 та новий UA4000238984.

Розширення переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 23 лютого 2026 року № 51-рш «Про внесення зміни до рішення Правління Національного банку України від 23 листопада 2017 року № 752-рш», що набрало чинності з 24 лютого 2026 року.

Нагадаємо, що НБУ визнав неплатоспроможними 2 банки. Правління НБУ ухвалило рішення віднести АТ «Мотор-Банк» та АТ «Перший Інвестиційний Банк» до категорії неплатоспроможних. Обидва банки не є системно важливими, а їхня частка на ринку становила лише 0,01% активів платоспроможних банків. У НБУ наголошують: це не вплине на стабільність банківського сектору.

Джерело: НБУ.

