Бюджет України на 2025 рік: основні напрями витрат і стратегічні зміни

Бюджет України на 2025 рік відзначається оптимізацією витрат і перерозподілом ресурсів. Основна увага зосереджена на пріоритетних соціальних програмах, медичному обслуговуванні та відновленні інфраструктури, з одночасним пошуком нових фінансових джерел через податкові зміни. Ось детальніше про те, на що підуть кошти та чому

У 2025 році Міністерство фінансів України, керуючись прогнозами Міністерства економіки, очікує на певні економічні зміни. Ось які основні цифри слід враховувати:

Зростання ВВП: Прогнозується, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України зросте на 2,7% у 2025 році. Це зниження темпів зростання порівняно з 3,5% у 2024 році.

Інфляція: Очікується, що рівень інфляції досягне 9,5% до кінця 2025 року, що є підвищенням порівняно з 7,9% у 2024 році.

Середня зарплата: Очікується, що середня зарплата виросте з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць.

Безробіття: Рівень безробіття зменшиться з 18,2% до 17,7%.

Основні соціальні норми залишаються без змін у 2025 році:

Мінімальна зарплата: 8 000 грн.

Прожитковий мінімум: Загальний: 2 920 грн. Для працездатних осіб: 3 028 грн. Для осіб, які втратили працездатність: 2 361 грн.



Доходи державного бюджету на 2025 рік очікуються на рівні 2,336 трлн грн, що на 192 млрд грн або 9% більше порівняно з планом 2024 року. Основний приріст доходів забезпечать прямі податки:

Податок на доходи фізичних осіб: Збільшення на 158 млрд грн.

Податок на прибуток: Збільшення на 21,8 млрд грн.

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Стислі витрати з акцентом на пріоритети

Як зазначають автори головного фінансово документу країни, більшість випадків зменшення фінансування сфер, зумовлене необхідністю перерозподілу бюджетних ресурсів у відповідь на зростаючі військові витрати.

У 2025 році уряд України вирішив скоротити фінансування кількох важливих програм, які раніше підтримували розвиток бізнесу. Ці зміни вплинуть на ряд сфер, зокрема, на сільське господарство та індустріальну інфраструктуру.

Одна з програм, яка зазнала скорочення, це компенсація вартості сільськогосподарської техніки. У 2024 році для цієї програми було виділено 1 млрд грн, але в бюджеті на 2025 рік ці видатки більше не передбачені. Ця програма допомагала аграріям закуповувати нову техніку, що дозволяло підвищити продуктивність і модернізувати виробництво. Зменшення фінансування може суттєво вплинути на сільськогосподарський сектор, який, ймовірно, відчує труднощі у впровадженні нових технологій і оновленні обладнання.

Ще однією важливою програмою, яка постраждає від скорочення бюджету, є стимулювання індустріальних парків. У 2024 році на цю програму планувалося витратити 1 млрд грн, але у 2025 році її фінансування буде припинене. Індустріальні парки є важливими для розвитку бізнес-інфраструктури, оскільки вони забезпечують підприємствам необхідні ресурси та умови для ефективної роботи та зростання.

Видатки на освіту у 2025 році зменшаться до 167 млрд грн, що на 8 млрд грн менше порівняно з 2024 роком. Основні витрати – понад 103 млрд грн – будуть спрямовані на оплату праці педагогічних працівників.

Але попри скорочення загального бюджету, уряд зберігає підтримку кількох ключових напрямів:

Харчування учнів початкових класів: 2,9 млрд грн заплановано на забезпечення харчування для молодших школярів, щоб підтримати їхнє здоров’я та навчання.

Освіта дітей з особливими потребами: 305 млн грн буде витрачено на підтримку учнів з особливими освітніми потребами, зберігаючи рівень фінансування з 2024 року.

Відновлення зруйнованих навчальних закладів: 323,9 млн грн виділено на відновлення освітніх установ, пошкоджених війною.

Школа супергероїв: 37,4 млн грн витратять на освітні програми для дітей, які проходять довготривале лікування.

Підготовка педагогів: 150 млн грн направлять на навчання вчителів методикам Нової української школи.

Освітні послуги для дітей за кордоном: 12,6 млн грн буде витрачено на освітні послуги для дітей, які перебувають за кордоном.

На 50 млрд грн менше порівняно з 2024 роком піде на соціальний захист, до 420,6 млрд грн. У 2024 році видатки на соціальний захист були вищими, що пояснюється як спробами підтримати населення в умовах кризи, так і можливими запланованими виплатами. У 2025 році уряд вирішив скоротити ці видатки, що може бути пов’язано з оптимізацією програм і переоцінкою потреб.

Основні напрями витрат:

Дотація Пенсійному фонду: Найбільша частина – 280,2 млрд грн – піде на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

Програма соціального захисту: 80,8 млрд грн буде витрачено на допомогу громадянам у складних життєвих обставинах.

Житлові субсидії: 42,32 млрд грн виділено на житлові субсидії для 2,8 млн сімей.

Ветеранська політика: Видатки на підтримку ветеранів зменшаться до 6 млрд грн, що є значним скороченням у порівнянні з 13 млрд грн у 2024 році.

Збільшення фінансування в умовах війни

У 2025 році уряд запланував суттєве збільшення витрат на охорону здоров’я до 214 млрд грн, що є на 7 млрд грн більше порівняно з 2024 роком. Це зростання відображає як зростаючі медичні витрати, так і нові виклики, які ставить перед державою система охорони здоров’я. Давайте розглянемо, що стоїть за цими цифрами і як уряд планує використовувати додаткові кошти.

Основні напрями витрат:

Програма медичних гарантій: 175 млрд грн буде витрачено на забезпечення доступу до медичних послуг.

Закупівля лікарських засобів: 11,75 млрд грн призначено для лікування ВІЛ/СНІД, туберкульозу, онкологічних захворювань та інших серйозних хвороб.

Медичні послуги для військових: 939,1 млн грн заплановано на медичні послуги для захисників, включаючи стоматологічні послуги та зберігання репродуктивних клітин.

У бюджеті на 2025 рік витрати на сектор оборони та безпеки продовжують зростати. На ці цілі уряд заклав понад 1,69 трлн грн. Значна частина коштів буде направлена на закупівлю сучасного озброєння, включаючи новітні системи протиповітряної оборони, бронетехніку, артилерійські системи та дрони. Виробництво зброї та боєприпасів — 55,8 млрд грн. Закупівля дронів — 48,1 млрд грн.

Витрати також підуть на забезпечення військовослужбовців, включаючи підвищення зарплат, пільг та компенсацій, є важливою частиною бюджету.

Пошук нових ресурсів

Уряд активно досліджує можливості підвищення податкових надходжень. Однією з основних ініціатив є підвищення ставки військового збору. Наразі ставка становить 1,5%, проте уряд планує підвищити її до 5%.

Ще одним важливим напрямком податкових змін є можливе підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ). Уряд розглядає варіант підвищення ставки до 22-24%. Це підвищення, якщо буде реалізоване, може забезпечити значний приріст доходів до бюджету, проте також має потенціал спричинити зростання цін на товари та послуги. Таке підвищення може мати подвійний ефект: з одного боку, збільшити бюджетні надходження, з іншого – знизити споживчий попит і вплинути на загальну економічну активність.

Ось що пропонує новий закон:

Підвищення ПДВ: У випадку реалізації підвищення ставки ПДВ до 22-24%, уряд очікує, що це може забезпечити до 160 млрд грн додаткових надходжень. Це дозволить збільшити фінансові ресурси для виконання державних програм, зокрема, в сфері соціального забезпечення та інфраструктури. Проте важливо зазначити, що таке підвищення також викличе зростання цін на споживчі товари і послуги, що може негативно позначитися на рівні життя громадян. Оподаткування прибутків банків : Уряд також розглядає можливість повторного оподаткування прибутків банків. Цей захід може додати приблизно 33 млрд грн до державного бюджету. Однак, впровадження таких змін може мати негативний вплив на фінансовий сектор, зокрема, знизити інтерес банків до купівлі облігацій уряду та загострити проблему ліквідності.

Обидва ці податкові зміни можуть значно вплинути на надходження до бюджету, але їх потрібно добре обдумати. Підвищення податків може допомогти забезпечити фінансову стабільність, але потрібно також врахувати, як це вплине на економіку і добробут людей, наголошує експертне середовище.

Курс долара у бюджеті на 2025 рік

Для бюджету на 2025 рік бізнес-спільнота очікує курс долара на рівні 44 грн за 1 $. Це підвищення в порівнянні з 41 грн/$ у 2024 році та 43 грн/$ у 2023 році. Такий курс відображає занепокоєння підприємців щодо можливих валютних коливань і впливу на їхній бізнес.

Щоправда є розбіжність між прогнозами бізнесу (44 грн/$) і урядовим показником (45 грн/$). Це може відобразити різні підходи до оцінки валютних ризиків та економічних тенденцій.

Закладення різного курсу долара в бюджетах може вплинути на планування доходів та витрат. Якщо реальний курс відрізняється від запланованого, це може призвести до коригування фінансових планів і бюджетних витрат.

Таким чином, як для бізнесу, так і для уряду, курс долара є важливим індикатором, який впливає на економічні прогнози і фінансове планування. Підприємці та влада повинні бути готові до можливих коливань і коригувати свої стратегії відповідно до зміни валютного середовища.

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