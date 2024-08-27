Кабмін наповнюватиме бюджет коштом прибутку банків

Український уряд планує залучити до держбюджету додаткові кошти на оборону за допомогою низки кроків у фінансовій сфері

Зараз перед владою стоїть критичне питання, як зібрати сотні мільярдів гривень на обороноздатність України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмігаль під час панельної дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

«Фактично, в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно, щоб оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає, для того, щоб закуповувати відповідне обладнання, для того, щоб фінансувати український оборонпром», — пояснив глава уряду.

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Щоб виконати план, Кабінет міністрів планує зосередитись на чотирьох кроках. І перший з них, це підвищення ставки податку на прибуток для українських банків. Ймовірно, уряд повторить сценарій, встановлення ставки на рівні 50%, як це було за 2023 рік.

Також планується збільшити внутрішні запозичення. Шмигаль зазначив, що банки та український ринок загалом готові до цього. Вже відбулись перемовини з Нацбанком щодо збільшення внутрішніх запозичень, відповідні зміни в цьому напрямку можуть відбутись до кінця року.

Ще одним кроком є розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих випадків. Деталей щодо цього прем’єр поки не надав.

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Наостанок Кабмін хоче впровадити в Україні принцип «воюй або працюй». Він передбачає введення низки заходів, які виведуть ринок праці з тіні.

«Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат у галузях і для наповнення нашого бюджету», — сказав він.

Нагадаємо, законопроєкт про підвищення податків отримав ряд змін, зокрема встановлення податку на прибуток для банків та підвищення податку на прибуток для фінкомпаній. Наразі законопроєкт готується до розгляду профільним комітетом, а згодом і Верховною Радою.

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За матеріалами Укрінформ