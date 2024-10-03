close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

03.10.2024 9:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Начальником Управління моніторингу пов’язаних осіб Національного банку України (НБУ) з 02 жовтня 2024 року призначено Дмитра Мухопада

НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб Фото: bank.gov.ua

На цій посаді Дмитро Мухопад відповідатиме за такі ключові завдання:

  • виявлення під час нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами ознак пов’язаності, а також підстав для визначення осіб як пов’язаних з цими установами;
  • підготовка пропозицій щодо визначення осіб, пов’язаних з банками та небанківськими фінансовими установами, і подання таких питань на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем та Комітету з питань нагляду за ринками небанківських фінансових послуг;
  • контроль за операціями банків і небанківських фінансових установ із пов’язаними особами, а також нагляд за дотриманням ними вимог законодавства України щодо визначення таких осіб.

У серпні цього року Національний банк створив у своїй структурі Управління моніторингу пов’язаних осіб з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб банків та небанківських фінансових  установ. 

Цікаве по темі: НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Управління належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.  

«Підвищення контролю за операціями банків та небанківських фінансових установ із пов’язаними з ними особами буде одним з основних завдань для новопризначеного начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб. Упевнений, що значний досвід Дмитра разом із фаховістю команди управління сприятимуть поліпшенню прозорості фінансового сектору та, як наслідок, — підвищенню його стійкості. Реорганізація Відділу моніторингу пов’язаних з банками осіб у відповідне Управління дасть можливість розширити та посилити нашу команду висококваліфікованими спеціалістами», — зазначив Дмитро Олійник. 

Дмитро Мухопад має понад 23 роки досвіду роботи в банківській сфері, зокрема майже дев’ять років у Національному банку України. Перед призначенням на посаду начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб, він понад рік очолював Відділ моніторингу осіб, пов’язаних з банками. До цього Дмитро керував аналогічним напрямом у Департаменті банківського нагляду.

Нагадаємо, що НБУ може ще більше знизити облікову ставку. НБУ допускає відновлення циклу зниження облікової ставки в країни, але лише після отримання коштів від заморожених російських активів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив послуги та тарифи платіжної системи ПРОСТІР

НБУ представив план створення банків фінансової інклюзії

Система BankID НБУ пройшла попередню перевірку на відповідність правилам ЄС

За матеріалами: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Нацбанк анулював ліцензію небанківській фінустанові 02.10.2024

Нацбанк анулював ліцензію небанківській фінустанові
НБУ презентував памʼятну монету на честь Усика 02.10.2024

НБУ презентував памʼятну монету на честь Усика
НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків 01.10.2024

НБУ розширить перелік бенчмарк-ОВДП для банків
НБУ застосував захід впливу до небанка 30.09.2024

НБУ застосував захід впливу до небанка
Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років 30.09.2024

Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років
НБУ може ще більше знизити облікову ставку: за яких умов 27.09.2024

НБУ може ще більше знизити облікову ставку: за яких умов
Вибір редакції
Всі
Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні
ТОП статей 03.10.2024

Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні

 Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
ТОП статей 02.10.2024

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
Останні новини
Сьогодні  12:20

Український державний банк став найкращим роботодавцем України

 Сьогодні  11:40

Мінекономіки та Visa співпрацюватимуть задля цифровізації бізнесу

 Сьогодні  11:00

В Україні з'являться повістки з QR-кодом: що відомо

 Сьогодні  10:20

Робота в умовах війни та плани розвитку: репортаж з пресконференції з нагоди 20-річчя JYSK в Україні

 Сьогодні  9:40

НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

 02.10.2024  19:40

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками

 02.10.2024  19:00

NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей

 Всі новини
credit link image