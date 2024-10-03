НБУ назначив начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб

Начальником Управління моніторингу пов’язаних осіб Національного банку України (НБУ) з 02 жовтня 2024 року призначено Дмитра Мухопада

На цій посаді Дмитро Мухопад відповідатиме за такі ключові завдання:

виявлення під час нагляду за банками та небанківськими фінансовими установами ознак пов’язаності, а також підстав для визначення осіб як пов’язаних з цими установами;

підготовка пропозицій щодо визначення осіб, пов’язаних з банками та небанківськими фінансовими установами, і подання таких питань на розгляд Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем та Комітету з питань нагляду за ринками небанківських фінансових послуг;

контроль за операціями банків і небанківських фінансових установ із пов’язаними особами, а також нагляд за дотриманням ними вимог законодавства України щодо визначення таких осіб.

У серпні цього року Національний банк створив у своїй структурі Управління моніторингу пов’язаних осіб з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб банків та небанківських фінансових установ.

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Управління належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.

«Підвищення контролю за операціями банків та небанківських фінансових установ із пов’язаними з ними особами буде одним з основних завдань для новопризначеного начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб. Упевнений, що значний досвід Дмитра разом із фаховістю команди управління сприятимуть поліпшенню прозорості фінансового сектору та, як наслідок, — підвищенню його стійкості. Реорганізація Відділу моніторингу пов’язаних з банками осіб у відповідне Управління дасть можливість розширити та посилити нашу команду висококваліфікованими спеціалістами», — зазначив Дмитро Олійник.

Дмитро Мухопад має понад 23 роки досвіду роботи в банківській сфері, зокрема майже дев’ять років у Національному банку України. Перед призначенням на посаду начальника Управління моніторингу пов’язаних осіб, він понад рік очолював Відділ моніторингу осіб, пов’язаних з банками. До цього Дмитро керував аналогічним напрямом у Департаменті банківського нагляду.

Нагадаємо, що НБУ може ще більше знизити облікову ставку. НБУ допускає відновлення циклу зниження облікової ставки в країни, але лише після отримання коштів від заморожених російських активів.

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За матеріалами: НБУ.