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ПриватБанк дозволив купувати ОВДП від 1000 грн

01.11.2024 11:20
Ольга Деркач
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ПриватБанк значно спростив процес інвестування в цінні папери для своїх клієнтів

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП від 1000 грн

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП від 1000 грн Фото: t.me/PrivatBank_insider

Тепер купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) можна онлайн через вебверсію Приват24, починаючи з 1 000 грн. Крім того, банк дозволяє не лише купувати, але й продавати ОВДП в режимі онлайн. Про це ПриватБанк написав у своєму Telegram.

Щоб розпочати інвестування в державні облігації, у розділі «Послуги» меню «Цінні папери» виберіть ОВДП, заповніть необхідні поля та підпишіть документи для відкриття рахунку та придбання ОВДП за допомогою SmartID. Цей сервіс не передбачає жодних податкових зборів або додаткових витрат на придбання.

Крім того, в Приват24 доступний великий перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ними ОВДП, переглядати операції з ОВДП та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

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Клієнти ПриватБанку є активними інвесторами: з початку 2024 року клієнти банку вже інвестували у ОВДП понад 10 млрд грн. Найчастіше клієнти банку інвестують у піврічні та річні гривневі ОВДП та облігації в доларах США. При цьому, переважна більшість клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Міністерства фінансів.

Нагадаємо, що у Приват24 можна відкрити бізнес-рахунок для ФОП. Українські підприємці, зареєстровані як ФОП, можуть відкрити бізнес-рахунок у додатку Приват24 для фізичних осіб всього за кілька кроків. Ця нова можливість значно спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям швидкий і зручний спосіб керувати фінансами через мобільний банк.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив нові кешбеки разом з Mastercard та ZEN.COM. ПриватБанк, платіжна система Mastercard та європейський фінансовий сервіс ZEN.COM оголосили про нову програму підтримки, щоб зробити сучасні цифрові міжнародні перекази доступнішими для українців.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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