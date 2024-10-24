У Приват24 можна відкрити бізнес-рахунок для ФОП

У ПриватБанку зʼявилася можливість відкриття бізнес-рахунку для фізичних осіб — підприємців (ФОП) у мобільному додатку Приват24
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку у своєму Telegram.
«Українські підприємці, зареєстровані як ФОП, можуть відкрити бізнес-рахунок у додатку Приват24 для фізичних осіб всього за кілька кроків. Ця нова можливість значно спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям швидкий і зручний спосіб керувати фінансами через мобільний банк», — зазначається в повідомленні.
ПриватБанк відкриває клієнтам простий алгоритм із п’яти кроків для відкриття рахунку, який займає лише кілька хвилин:
- авторизуйтеся у додатку Приват24;
- виберіть меню Сервіси-Бізнес та опцію відкриття рахунку для ФОП;
- трохи розкажіть про свій бізнес;
- оберіть бізнес-карту та відповідний тарифний пакет для обслуговування;
- підтвердіть відкриття рахунку та замовте бізнес-картку.
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ПриватБанк автоматично заповнить більшість даних, використовуючи вже наявну інформацію про клієнта, що зробить процес швидким та зручним. Відкриття рахунку безкоштовне, а нові ФОП отримують спеціальну пропозицію — 3 місяці без абонплати за обслуговування.
Член правління ПриватБанку Євген Заіграєв зазначає, що цей крок є частиною стратегії банку зі спрощення взаємодії клієнтів із фінансовими послугами.
«Ми прагнемо зробити клієнтський шлях підприємця в банку простим та зручним. Наше завдання — забезпечити максимально комфортний доступ до необхідних послуг. Тільки з початку 2024 року в ПриватБанку вже відкрито 123 тисячі нових рахунків для ФОП, а активна клієнтська база зросла на 6% і тепер складає 721 тисячу клієнтів. Ми залучаємо майже кожного третього українського підприємця, який лише зареєстрував свій бізнес», — сказав Заіграєв.
Нагадаємо, що ПриватБанк дозволив знімати готівку на касі за кордоном. ПриватБанк у співпраці з платіжною системою Mastercard першим серед українських банків запустив послугу, що дозволяє клієнтам за кордоном знімати готівку без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.
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