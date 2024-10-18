ПриватБанк запровадив кешбеки за міжнародні перекази між картками Visa

ПриватБанк робить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази, зокрема для користувачів платіжної системи Visa

До кінця 2024 року всі клієнти ПриватБанку, що перекажуть кошти з власних валютних карток Visa на закордонні картки Visa або навпаки зможуть отримати кешбеки від 250 до 2500 грн.

Для участі у програмі кешбеків треба зареєструватися на сайті та надіслати через Приват24 хоч один переказ із валютної картки Visa ПриватБанку на міжнародну картку Visa або навпаки.

Зазначається, що окрім розіграшу кешбеків, всі учасники програми мають також шанс отримати туристичний сертифікат для подорожей по Україні на 50 тис. грн.

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Надіслати переказ з картки Visa ПриватБанку на закордонну картку або навпаки можна через мобільний застосунок або вебверсію Приват24 в меню «Переказ на картку». Для цього потрібно вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію.

Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро. Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у Приват24.

Крім кешбеку, діють також пільгові тарифи на переказ. До 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Нагадаємо, ПриватБанк анонсував спільний із WOG і Visa партнерський проєкт підтримки малого та середнього бізнесу Business GO. У рамках програми учасниками стануть бізнес-клієнти банку та підприємці, які відкриють нову цифрову картку Visa Business GO.

Також ми писали, що Міністерство економіки України та компанія Visa підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на розвиток цифровізації малого і середнього бізнесу, підтримку інфраструктурних програм в рамках ініціативи «Зроблено в Україні» та стимулювання споживання українських товарів.

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Джерело: ПриватБанк